Puzsér Róbert: Bocsánatot kérek a nERDŐ című kulturális merényletért, amit a hazai nyilvánosság ellen elkövettem

Videóban kért bocsánatot Puzsér Róbert a nERDŐ című animációs sorozatért. A nERDŐ a Szélsőközép csatorna saját gyártású, közéleti szatirikus animációs sorozata volt, amelyet 2026 februárjában mutattak be, és finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Szívből bánom és szégyellem a nERDŐ címre keresztelt hitványságot. Ennél szebb szó ugyanis nincs arra, ami a South Parkhoz foghatónak hirdette magát, de még Maksa Zoltán humorát is alulmúlta. A nERDŐ, amelyet a gazdag magyar rajzfilmhagyomány folytatójának szántunk, végül Ihos József, Sas József és az Aradi–Varga-show örököse lett. Jóvá tenni már nem tudom, de fogadja valamennyi felhasználó a bocsánatkérésemet ezért a förtelmességért és tiszteletlenségért

– mondta Puzsér a most megosztott videójában. Hozzátette, a bocsánatkérésnek már a „közgyalázat megjelenése után közvetlenül” meg kellett volna történnie, ám abban bízott, hogy az epizódok újraírásával még menthető a sorozat. Ma már nem reménykedik ebben.

Puzsér hozzáteszi, nem takarózik azzal, hogy az epizódok anélkül kerültek fel a Szélsőközép csatornájára, hogy akár egy percet is látott volna belőlük, nem foglalkozott ugyanis igazán a projekttel, emellett megbízott kollégái ízlésében.