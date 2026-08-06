nerdőpuzsér róbert
Kultúra

Puzsér Róbert: Bocsánatot kérek a nERDŐ című kulturális merényletért, amit a hazai nyilvánosság ellen elkövettem

Puzsér Róbert
Varga Jennifer / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 08. 06. 09:06
Puzsér Róbert
Varga Jennifer / 24.hu
A publicista szerint úgy kerültek fel az epizódok a Szélsőközép csatornájára, hogy egyetlen percet sem látott belőle.

Videóban kért bocsánatot Puzsér Róbert a nERDŐ című animációs sorozatért. A nERDŐ a Szélsőközép csatorna saját gyártású, közéleti szatirikus animációs sorozata volt, amelyet 2026 februárjában mutattak be, és finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Szívből bánom és szégyellem a nERDŐ címre keresztelt hitványságot. Ennél szebb szó ugyanis nincs arra, ami a South Parkhoz foghatónak hirdette magát, de még Maksa Zoltán humorát is alulmúlta. A nERDŐ, amelyet a gazdag magyar rajzfilmhagyomány folytatójának szántunk, végül Ihos József, Sas József és az Aradi–Varga-show örököse lett. Jóvá tenni már nem tudom, de fogadja valamennyi felhasználó a bocsánatkérésemet ezért a förtelmességért és tiszteletlenségért

– mondta Puzsér a most megosztott videójában. Hozzátette, a bocsánatkérésnek már a „közgyalázat megjelenése után közvetlenül” meg kellett volna történnie, ám abban bízott, hogy az epizódok újraírásával még menthető a sorozat. Ma már nem reménykedik ebben.

Puzsér hozzáteszi, nem takarózik azzal, hogy az epizódok anélkül kerültek fel a Szélsőközép csatornájára, hogy akár egy percet is látott volna belőlük, nem foglalkozott ugyanis igazán a projekttel, emellett megbízott kollégái ízlésében.

A nERDŐ alávalósága nem pusztán az én személyes szégyenem, és nem pusztán a Szélsőközép szégyene, hanem a magyar kultúra sérelmére elkövetett botrány. A hatalmas arccal előadott merchandise ajánlatok meg a pofátlan mohósággal beárazott támogatói csomagok pedig csak súlyosbítottak ezen. Bár ezek megalkotásában sem volt részem, eszemben sincs kibújni az ezt illető felelősségem terhe alól. Nem voltam jó gazdája a Szélsőközépnek. Nem lett volna szabad hagynom, hogy ez a csúfság megtörténjen velünk.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Igaz-hamis kvíz: Mennyire dőlsz be a tetoválásokkal kapcsolatos tévhiteknek?
„Minőségében új fenyegetés” – megszólalt a német belügyminiszter a lipcsei drónincidensről
Amikor a nagy kebel előny: botránnyal fenyeget a női Tour melltartó-manipulációja
Meghalt a világ egyik legismertebb, de legellentmondásosabb hegymászója – mit hagy örökségül Nirmal Purja a mászóvilágnak?
„Itt áll a Paksi Atomerőmű a nyár közepén lehúzott gatyával” – az utolsó fillérig kiszívták a profitot a cégből
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik