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Élet-Stílus

Igaz-hamis kvíz: Mennyire dőlsz be a tetoválásokkal kapcsolatos tévhiteknek?

Nathalie Guironnet / Hans Lucas via AFP
admin Ács Anna Mária
2026. 08. 06. 07:30
Nathalie Guironnet / Hans Lucas via AFP
Döntsd el erről a 10 állításról, melyek igazak, és melyek tévesek!

Míg régen már-már önszabotázsnak számított, ha látható helyre varrattunk fel egy nekünk tetsző mintát, addig ma már szemünk sem rebben, ha valakin tetoválást látunk. Mindenhol ott vannak a sztárok testétől kezdve a bolti eladókig, mégis a mai napig rengeteg téves információ kering a tetoválásokról.

Próbáld ki igaz-hamis kvízünkkel, te hány tévhitnek dőlsz be!

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