Igaz-hamis kvíz: Mennyire dőlsz be a tetoválásokkal kapcsolatos tévhiteknek?

Míg régen már-már önszabotázsnak számított, ha látható helyre varrattunk fel egy nekünk tetsző mintát, addig ma már szemünk sem rebben, ha valakin tetoválást látunk. Mindenhol ott vannak a sztárok testétől kezdve a bolti eladókig, mégis a mai napig rengeteg téves információ kering a tetoválásokról.
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