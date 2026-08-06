Igaz-hamis kvíz: Mennyire dőlsz be a tetoválásokkal kapcsolatos tévhiteknek?

Míg régen már-már önszabotázsnak számított, ha látható helyre varrattunk fel egy nekünk tetsző mintát, addig ma már szemünk sem rebben, ha valakin tetoválást látunk. Mindenhol ott vannak a sztárok testétől kezdve a bolti eladókig, mégis a mai napig rengeteg téves információ kering a tetoválásokról.

Próbáld ki igaz-hamis kvízünkkel, te hány tévhitnek dőlsz be!