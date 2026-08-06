Magyar Péter: Kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától

Jó hír hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel. Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

– írta csütörtök reggeli posztjában Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő korábban azt közölte, több tényezőn fog múlni, le kell-e állítani Paksot, ahol a 2-es blokk négyes turbinája üzemszerűen, stabilan termel.

A paksi erőmű helyzetével összefüggésben a miniszterelnök szerda késő délután bejelentette, hogy a kormány az energiaválságra reagálva átfogó energiafejlesztési tervről döntött.

Az is kiderült, hogy péntekig meghosszabbították az otthoni munkavégzést az állami szektorban azután, hogy megdőlt az országos – és egyben fővárosi – napi hajnali minimum- és a fővárosi napi maximum-hőmérsékleti rekord kedden is. De csütörtökön is tetőzik a hőség, akár 42 fok is lehet, igaz, már zivatarok és jégeső miatt is riasztást adtak ki.