Mindkét munkás meghalt, akiket vonat sodort el Debrecen közelében

Egy vasúti átjáróban dolgozó két munkást sodort el egy vonat, akik a biztonsági előírások elmulasztása miatt vesztették életüket még 2023-ban, az építésvezető ellen most emeltek vádat – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a férfi építésvezetőként dolgozott egy cégnél, ahol többek között a társasággal szerződött vállalkozókat kellett felügyelnie. A fővállalkozó 2021 februárjától egy Debrecen melletti útszakasz átépítésére kötött szerződést, a munkálatokat alvállalkozók bevonásával teljesítették. Az érintett szakaszon egy vasúti átjáró átépítését is el kellett végezni, ezért vágányzárat rendeltek el, és nyomatékosan felhívták a figyelmet arra, hogy tilos a három méteres elsodrási határon belül tartózkodni.

Az átépített vasúti átjáróhoz később további biztonsági elemeket kellett beépíteni, így az építésvezető vádlott a probléma gyors megoldására telefonon adott megbízást az egyik alvállalkozó társaságnak, majd annak vezetőjével bejárták a helyszínt. Közben a vádlott a vágányzár feloldása ellenére arról tájékoztatta a megbízott képviselőjét, hogy a pályaszakaszon nem kell vonat érkezésére számítani.

A vádlott felkérése alapján 2023. november 2-án reggel, a megbízott táraság három alkalmazottja megkezdte a munkát az érintett vasúti átjáróban, ahol egy vascső korlátot kellett leállítaniuk. Gödröt kezdtek ásni, és hogy jobban hozzáférjenek, a szalagkorlát vágány felőli oldalán is ásni kezdtek. Egyikük visszament a járműhöz egy csákányért, míg társai tovább ástak. Bár volt munkavédelmi ruhájuk, azt mindannyian az autóban hagyták, így sötét ruházatban dolgoztak, ami beolvadt a vasutat a közúttól elválasztó védőháló környezetébe.

Miközben a korláton belül ástak, 7:56 perckor 76 km/h sebességgel érkezett a vasúti átjáróhoz egy motorvonat, ami elsodorta, majd a szerszámjukkal a szalagkorláthoz szorította a jóval az elsodrási határon belül tartózkodó sértetteket.

A két munkás súlyosan megsérült, és a balesettel összefüggésben, 2023 decemberében mindketten életüket vesztették.

A vádlott megszegte az irányadó szabályokat azzal, hogy nem jelentette be a munkálatokat a vasúti társaságnál, a korláttelepítést végző munkavállalóknak nem kért belépési engedélyt a területre, továbbá nem igényelt szakfelügyeletet az elsodrási határon belül végzett munkálatokhoz. Ezáltal a vasútnál nem vezettek be sebességkorlátozást, és a mozdonyvezető sem tudott arról, hogy a munkavégzés miatt fokozott figyelemmel kell megközelíteni az átjárót.

A Debreceni Járási Ügyészség az építésvezetővel szemben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járásbíróságra, melyben felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta.