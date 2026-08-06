„Megvilágosodni és megpirítani” akarta magát egy magasfeszültségű villanyoszlopon egy meztelen férfi Zuglóban

Zavartan viselkedő férfin segítettek a Zuglói Önkormányzati Rendészet munkatársai – számolt be az esetről a rendészet szerda este Facebook-oldalán. Mint írták, a két férfi, akik egyébként szabadidejükben a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes polgárőrei, augusztus 2-án este éppen polgárőr szolgálatot láttak el,

amikor a rendőrségi tevékenység irányítási központ jelzése alapján egy félmeztelen, zavartan viselkedő férfi keresésére indultak, akit járókelők jelentettek be.

Ezt követően felvették a kapcsolatot a kollégáikkal, a Zuglói Önkormányzati Rendészet éjszakai szolgálatot ellátó egységével is. A poszt szerint kiderült, járókelők a rendészeket is leszólították, így a keresés már közösen folytatódott.

Teljesen levetkőzött

A férfit végül a Lantos Mihály Sportközpont közelében, a Rákos-patak partján találták meg. Ekkorra már teljesen levetkőzött, és feltehetően tudatmódosító szer hatása alatt állt. Amikor a rendészet munkatársai megszólították, fel akart mászni egy magasfeszültségű villanyoszlopra, hogy – saját szavai szerint –

megvilágosodjon és megpirítsa magát.

A férfit biztonságba helyezték, gondoskodtak szeméremének eltakarásáról, majd egy további polgárőr egységgel kiegészülve az intézkedők közösen felügyelték az állapotát a rendőrség és a mentőszolgálat megérkezéséig. A férfit végül megfigyelésre kórházba szállították.