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Belföld

„Megvilágosodni és megpirítani” akarta magát egy magasfeszültségű villanyoszlopon egy meztelen férfi Zuglóban

zugló
Zuglói Önkormányzati Rendészet / Facebook
24.hu
2026. 08. 06. 07:04
zugló
Zuglói Önkormányzati Rendészet / Facebook
A férfi feltehetően tudatmódosító szer hatása alatt állt.

Zavartan viselkedő férfin segítettek a Zuglói Önkormányzati Rendészet munkatársai – számolt be az esetről a rendészet szerda este Facebook-oldalán. Mint írták, a két férfi, akik egyébként szabadidejükben a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes polgárőrei, augusztus 2-án este éppen polgárőr szolgálatot láttak el,

amikor a rendőrségi tevékenység irányítási központ jelzése alapján egy félmeztelen, zavartan viselkedő férfi keresésére indultak, akit járókelők jelentettek be.

Ezt követően felvették a kapcsolatot a kollégáikkal, a Zuglói Önkormányzati Rendészet éjszakai szolgálatot ellátó egységével is. A poszt szerint kiderült, járókelők a rendészeket is leszólították, így a keresés már közösen folytatódott.

Teljesen levetkőzött

A férfit végül a Lantos Mihály Sportközpont közelében, a Rákos-patak partján találták meg. Ekkorra már teljesen levetkőzött, és feltehetően tudatmódosító szer hatása alatt állt. Amikor a rendészet munkatársai megszólították, fel akart mászni egy magasfeszültségű villanyoszlopra, hogy – saját szavai szerint –

megvilágosodjon és megpirítsa magát.

A férfit biztonságba helyezték, gondoskodtak szeméremének eltakarásáról, majd egy további polgárőr egységgel kiegészülve az intézkedők közösen felügyelték az állapotát a rendőrség és a mentőszolgálat megérkezéséig. A férfit végül megfigyelésre kórházba szállították.

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