hatvankórházbetegszállító
Belföld

Holtan vitte haza az idős nőt a betegszállító a hatvani kórházból

Komka Péter / MTI
Hatvan, 2020. június 3. A hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelõintézet épülete az energetikai korszerûsítés átadásának napján, 2020. június 3-án. MTI/Komka Péter
24.hu
2026. 08. 06. 08:55
Komka Péter / MTI
Hatvan, 2020. június 3. A hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelõintézet épülete az energetikai korszerûsítés átadásának napján, 2020. június 3-án. MTI/Komka Péter
A rendőrség eljárást indított, a kórházban vizsgálatot rendeltek el.

Otthonából még élve, stabil állapotban szállították a hatvani Albert Schweitzer Kórházba a 80 éves, három éve fekvőbeteg, idős asszonyt, de másnap már csak a holttestét adták vissza a hozzátartozóknak, írja a Blikk.

Az idős nő – aki Alzheimer-kórral és demenciával küzdött, családja otthonában ápolta – rosszulléte után került kórházba, miután hirtelen rosszul lett, és háziorvos híján mentőt kellett hívni hozzá. A beteg hányingerrel küzdött, majd egy alvadt vércsomót köpött ki.

A kórházban kapott infúziót, vettek tőle vért és tüdőröntgent is készítettek, de a hozzátartozók szerint a vérzéssel senki sem törődött érdemben.

Az idős asszonyt először haza akarták küldeni, majd 12 órányi várakozás után mégis bent tartották éjszakára. Másnap a zárójelentésében már az szerepelt, hogy egy egyszerű húgyúti fertőzést leszámítva jól van, otthonába bocsájtható.

Leszíjazva szállították

Amikor azonban a betegszállító megérkezett a család háza elé, szembesültek azzal, hogy a fekvőbeteg asszonyt ülve, leszíjazva szállították. 

Az idős nő semmire nem reagált, majd néhány másodperc múlva kiderült, hogy már nem él.

A család próbált segíteni az idős nőn, ám a betegszállítók közölték: ők nem tudnak újraéleszteni. A 18 perc múlva kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A Hatvani Rendőrkapitányságon indult közigazgatási eljárás a rendkívüli haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. A kórházban vizsgálatot rendeltek el.

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