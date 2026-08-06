Holtan vitte haza az idős nőt a betegszállító a hatvani kórházból

Otthonából még élve, stabil állapotban szállították a hatvani Albert Schweitzer Kórházba a 80 éves, három éve fekvőbeteg, idős asszonyt, de másnap már csak a holttestét adták vissza a hozzátartozóknak, írja a Blikk.

Az idős nő – aki Alzheimer-kórral és demenciával küzdött, családja otthonában ápolta – rosszulléte után került kórházba, miután hirtelen rosszul lett, és háziorvos híján mentőt kellett hívni hozzá. A beteg hányingerrel küzdött, majd egy alvadt vércsomót köpött ki.

A kórházban kapott infúziót, vettek tőle vért és tüdőröntgent is készítettek, de a hozzátartozók szerint a vérzéssel senki sem törődött érdemben.

Az idős asszonyt először haza akarták küldeni, majd 12 órányi várakozás után mégis bent tartották éjszakára. Másnap a zárójelentésében már az szerepelt, hogy egy egyszerű húgyúti fertőzést leszámítva jól van, otthonába bocsájtható.

Leszíjazva szállították

Amikor azonban a betegszállító megérkezett a család háza elé, szembesültek azzal, hogy a fekvőbeteg asszonyt ülve, leszíjazva szállították.

Az idős nő semmire nem reagált, majd néhány másodperc múlva kiderült, hogy már nem él.

A család próbált segíteni az idős nőn, ám a betegszállítók közölték: ők nem tudnak újraéleszteni. A 18 perc múlva kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A Hatvani Rendőrkapitányságon indult közigazgatási eljárás a rendkívüli haláleset körülményeinek tisztázása érdekében. A kórházban vizsgálatot rendeltek el.