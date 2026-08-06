Orbán Anita cáfolja, hogy a szomszédos országok felelősek a Duna alacsony vízállásáért

Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter csütörtökön Facebook-oldalán jelentette be, hogy Juraj Blanar szlovák külügyminiszter után Tomáš Taraba környezetvédelmi miniszterrel, szlovák miniszterelnök-helyettessel is telefonon egyeztetett. A miniszter arra kérte a szlovák felet, hogy segítsenek a lehető legnagyobb mennyiségű vizet eljuttatni Magyarországra, és szakembereik mindent tegyenek meg a legegyenletesebb vízhozam fenntartása érdekében.

A poszt szerint Szlovákia ígéretet tett arra, hogy a saját jelentős vízhiányuk ellenére mindent megtesznek a kérés teljesítéséért.

Orbán Anita hangsúlyozta, hogy Magyarország jelenleg is hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó, szokásos 400 köbméter per másodperces vízmennyiséget.

Nem felelősek a szomszédos országok

A külügyminiszter egyúttal cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a szomszédos államok bármilyen módon felelősek lennének a Duna alacsony vízszintjéért. Mint írta, szlovák kollégája azt is megígérte: ha Szlovákiában hamarabb esne az eső, a csapadékból származó többletvíz egy részét elsőbbséggel Magyarország rendelkezésére bocsátják. A politikus már a korábbi napokban is arról posztolt, hogy a Duna felső szakaszán a valóságban azért nincs víz, mert Ausztriában, Németországban és Szlovákiában is történelmi az aszály, nem pedig azért, mert valaki elzárná azt.

A Duna vízállása az elmúlt időszakban történelmi mélypontra süllyedt. Az alacsony vízszint a hazai és a külföldi vízgyűjtőkön tapasztalható csapadékhiány miatt új negatív rekordokat hozott. A vízhiány miatt a napokban zátonyra futott egy szállodahajó, teherhajók kényszerültek várakozásra, és a paksi atomerőmű teljesítményét is csökkenteni kellett. A kormány az aszályhelyzetet nemzetstratégiai veszélynek minősítette, és rendkívüli készültséget rendelt el.