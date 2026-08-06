Meglepő eredményt hozott a képernyő gyerekekre gyakorolt hatásáról szóló kutatás

Az okoseszközök és a képernyők mára a mindennapjaink részét képezik, és ez alól a gyermekek sem kivételek. De mégis milyen hatást gyakorol ez a fiatalok fejlődésére? Ezt vizsgálták meg az Edinburgh-i Egyetem és az Imperial College London kutatói, írja a Science Alert.

A JAMA Network Open folyóiratban megjelent eredmények szerint a kutatók 3786 gyermeket vizsgáltak annak kapcsán, hogy az iskolán kívüli képernyőhasználat 5, 10, illetve 15 éves korban hogyan függött össze a pszichoszociális fejlődésükkel. Ez azért fontos, mert egyszerre mutatja be, hogy a lélektani (pszichés) és a társadalmi (szociális) tényezők hogyan hatnak együtt.

Az eredmények pedig arra utalnak, hogy a képernyők használatának módja fontosabb lehet, mint az eszközökkel töltött idő.

A kutatók szerint nem találtak szignifikáns összefüggést a képernyőhasználat és a fejlődési nehézségek között 5 vagy 10 éves korban, és a 15 éves korban elért magasabb nehézségi pontszámmal való összefüggést is csak a videójátékok nagyon magas szintű használata esetén figyelték meg – más képernyőhasználati formák esetében nem. A korai, intenzív képernyőhasználat ugyan nagyobb nehézségekkel járt együtt 10 éves korban, de ez az összefüggés 15 éves korban nem volt tartós.

Voltak meglepetések

Ami viszont a kutatókat is meglepte, hogy azok a 15 évesek, akik napi egy óránál hosszabb ideig használtak közösségi média alkalmazásokat, kisebb valószínűséggel értek el átlag feletti nehézségi pontszámokat, mint azok, akik napi egy óránál rövidebb ideig használták ugyanezeket az appokat. Hogy ez minek köszönhető, azt nem lehet 100 százalékos bizonyossággal megmondani, de a szerzők szerint a közösségi média és az üzenetküldés erősítheti a barátokkal való kötelékeket.

Konklúziójukban rámutattak, hogy azok a közegészségügyi irányelvek, amelyek kizárólag a képernyőhasználat korlátozására összpontosítanak, mint például az Egészségügyi Világszervezet ajánlása, amely napi 1 órát vagy kevesebbet javasol az 5 év alatti gyermekek számára, nem feltétlenül tükrözik pontosan a képernyő előtt töltött idő és a pszichoszociális fejlődés közötti összetett kapcsolatot.

A kutatók szerint tehát inkább az a fontos, mit csinálnak a fiatalok az okoseszközökön, mint pusztán az, hogy mennyi ideig ülnek előtte. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az utánkövetéses vizsgálat 2009-ben kezdődött, mindössze két évvel az első iPhone megjelenése után és egy évvel az első iPad megjelenése előtt, azóta pedig minden házban ott vannak ezek a készülékek.

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