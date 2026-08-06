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Őrület: egymillió fontot kínáltak a csatárért, de ötödosztályú klubja nemet mondott

BOREHAMWOOD, ENGLAND - DECEMBER 07: Abdul Abdulmalik of Boreham Wood during the Emirates FA Cup Second Round match between Boreham Wood and Newport County on December 07, 2025 in Borehamwood, England. (Photo by Harry Murphy/Getty Images)
Harry Murphy / Getty Images
Abdul Abdulmalik, a Boreham Wood labdarúgója
24.hu
2026. 08. 06. 03:33
BOREHAMWOOD, ENGLAND - DECEMBER 07: Abdul Abdulmalik of Boreham Wood during the Emirates FA Cup Second Round match between Boreham Wood and Newport County on December 07, 2025 in Borehamwood, England. (Photo by Harry Murphy/Getty Images)
Harry Murphy / Getty Images
Abdul Abdulmalik, a Boreham Wood labdarúgója
Elég bizarr hírről számolt be az angol sajtó: a svéd Djurgaarden egymillió fontot kínált az ligán kívüli, mindössze az ötödosztályban szerénykedő Boreham Wood 23 éves támadójáért, Abdul Abdulmalikért, ám a klub visszautasította az ajánlatot.

Pedig ilyen lehetőség kevés adódik, a BBC azt írta, a National League történetében eddig egyszer fordult elő hasonló, még 2012-ben, amikor Leicester City ennyit fizetett a Fleetwood Townnak a későbbi angol bajnok, gólkirály és 26-szoros válogatott támadó, Jamie Vardy játékjogáért.

Abdulmalik az előző szezonban 17 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott, miközben a Boreham Wood bejutott a National League rájátszásának döntőjébe, ahol ugyancsak gólt és asszisztot jegyzett, ám a Rochdale ellen 2-2 után tizenegyesekkel kikapott.

A csatár a Millwall akadémiáján keresztül egészen az angol U17-es válogatottig jutott, ám az első csapatban nem tudott bemutatkozni, így a csapat 2024-ben elengedte. A Boreham Wood volt a leggyorsabb, amely új lehetőséget kínálva neki szerződtette.

Ez a lépés tökéletesen sikerült, Abdulmalik a National League egyik legjobb támadójává nőtte ki magát. Az, hogy felkeltette a Djurgaarden érdeklődését, nem meglepő, ugyanis beleillik a svédek toborzási stratégiájába, amely arra épül, hogy a tehetséges játékosokat időben megszerezzék, majd sokkal nagyobb összegért értékesítsék.

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