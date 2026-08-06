Elsüllyedt egy nő a Velencei-tó iszapjában, egy szolgálaton kívüli vízi rendőr mentette meg

Kedden este tíz óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy a Velencei-tó iszapjában egy nő elsüllyedt, és önerőből nem tud kijutni, számolt be az esetről a Fejér vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Mint írták, egy szolgálaton kívüli vízirendőr a szolgálati rádión hallotta a segítségkérést.

Hazafelé tartott, de egy pillanatig sem habozott. Azonnal megfordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítővel közösen kimentette a bajba jutott nőt a tóból

– közölték, hozzátéve, hogy rövid időn belül megérkeztek járőr kollégái is, akik a mentők kiérkezéséig a 35 éves dunaújvárosi nő mellett maradtak. A mentőszolgálat munkatársai ezután további vizsgálatokra kórházba szállították.

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter néhány napja jelentette be, hogy beavatkozások kezdődnek a Velencei-tónál. A tó vízszintje augusztusra húsz centiméteres tartományba kerülhet.