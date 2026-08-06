Amikor a nagy kebel előny: botránnyal fenyeget a női Tour melltartó-manipulációja

Több csapat is megkongatta a vészharangot, és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetséghez (UCI) fordult egy illegális aerodinamikai segédeszközzel kapcsolatban.

A holland Wielerflits szaklap azt írta, a gyanú szerint több sportoló is extrán kipárnázott melltartót viselt az egyéni időfutam során, a megnövelt mellméret ugyanis előrehajolva olyan aerodinamikai előnyt ad, amely másodpercekben mérhető.

Egy olyan mellkasi idomról beszélünk, amely megváltoztatja a test körüli légáramlást, ezáltal csökkenti a combokra nehezedő nyomást. Ez azt jelenti, hogy a versenyző kisebb légellenállást tapasztal

– nyilatkozta Bert Blocken, a skóciai Heriot-Watt Egyetem és a finnországi LUT egyetem aerodinamika professzora.

Several Women’s WorldTeams told WielerFlits they’re concerned some riders gain a TT aero edge by using bra padding to fake a larger bust. Artificially modifying clothing is banned under UCI rules, but the practice is rarely enforced. #TDFF2026 https://t.co/xgPbBXM9xa — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 2, 2026

A tanulmánya kimutatta, hogy kilométerenként legalább 0,78 másodperces időmegtakarítás érhető el, ami egy 21 kilométeres távon már több mint 16 másodpercet jelentene. Ez pedig jelentős hatással lenne a verseny eredményére.

A jelentés nem nevezett meg konkrét versenyzőket, állítólag azonban hasonló incidensek már történtek a múltban. A 2024-es olimpiai játékokon és a Giro d’Italián szereplő női versenyzők képei felháborodást keltettek – egyértelműen látszott rajtuk valami plusz a mez alatt.

A trükköt régóta tiltják az UCI szabályai, és azonnali kizárást kellene, hogy jelentsen. A gyakorlatban azonban ezt ritkán tartják be.