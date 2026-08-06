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Sport

Amikor a nagy kebel előny: botránnyal fenyeget a női Tour melltartó-manipulációja

The pack rides during the 3rd (out of 9) stage of the fifth edition of the Women's Tour de France cycling race, 156.5 km from Geneva to Poligny, in Poligny, central-eastern France on August 3, 2026.
NICOLAS TUCAT / AFP
24.hu
2026. 08. 06. 03:59
The pack rides during the 3rd (out of 9) stage of the fifth edition of the Women's Tour de France cycling race, 156.5 km from Geneva to Poligny, in Poligny, central-eastern France on August 3, 2026.
NICOLAS TUCAT / AFP
Múlt szombaton rajtolt és augusztus 9-én, vasárnapi tart a Tour de France kerékpáros körverseny idei női kiírása, ám az első néhány szakasz után kisebb botrány fenyeget. A vádak szerint versenyzők a keddi egyéni időfutam során mesterséges párnázást használnának a sportmelltartójukban, hogy aerodinamikai előnyt szerezzenek maguknak.

Több csapat is megkongatta a vészharangot, és a Nemzetközi Kerékpáros Szövetséghez (UCI) fordult egy illegális aerodinamikai segédeszközzel kapcsolatban.

A holland Wielerflits szaklap azt írta, a gyanú szerint több sportoló is extrán kipárnázott melltartót viselt az egyéni időfutam során, a megnövelt mellméret ugyanis előrehajolva olyan aerodinamikai előnyt ad, amely másodpercekben mérhető.

Egy olyan mellkasi idomról beszélünk, amely megváltoztatja a test körüli légáramlást, ezáltal csökkenti a combokra nehezedő nyomást. Ez azt jelenti, hogy a versenyző kisebb légellenállást tapasztal

– nyilatkozta Bert Blocken, a skóciai Heriot-Watt Egyetem és a finnországi LUT egyetem aerodinamika professzora.

A tanulmánya kimutatta, hogy kilométerenként legalább 0,78 másodperces időmegtakarítás érhető el, ami egy 21 kilométeres távon már több mint 16 másodpercet jelentene. Ez pedig jelentős hatással lenne a verseny eredményére.

A jelentés nem nevezett meg konkrét versenyzőket, állítólag azonban hasonló incidensek már történtek a múltban. A 2024-es olimpiai játékokon és a Giro d’Italián szereplő női versenyzők képei felháborodást keltettek – egyértelműen látszott rajtuk valami plusz a mez alatt.

A trükköt régóta tiltják az UCI szabályai, és azonnali kizárást kellene, hogy jelentsen. A gyakorlatban azonban ezt ritkán tartják be.

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