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Egy nap alatt két olyan ítéletet hoztak a Brazil Kupában, hogy mindenki a fejét fogta

Luis Castro, a Gremio edzője, amint az elmaradt büntető miatt reklamál.
Vinicius Silva / AGIF via AFP
Luis Castro, a Gremio edzője, amint az elmaradt büntető miatt reklamál.
admin Aranyossy Áron
2026. 08. 06. 08:49
Luis Castro, a Gremio edzője, amint az elmaradt büntető miatt reklamál.
Vinicius Silva / AGIF via AFP
Luis Castro, a Gremio edzője, amint az elmaradt büntető miatt reklamál.
Magyar idő szerint csütörtök hajnalban rendezték a Brazil Kupa nyolcaddöntőinek visszavágóit. A fordulatos párharcok során két meccsen is értelmezhetetlen döntés született

A párharcot nézve nagyobb hatással bírt a Cruzeiro-Chapecoense találkozó jelenete. Az első mérkőzésen nem született gól, a visszavágón viszont a Cruzeiro szerzett vezetést. Még a félidei szünet előtt azonban ugyanarra a labdára startolt rá Max Alves és Gabriel Rojas. Az argentin védő akrobatikus színészkedést mutatott be, amit elsőre nem hitt el a játékvezető, majd kiment megnézni a VAR-felvételt.

A döbbenet ezt követően jött, mert bár a videón Alves elég egyértelműen a labdát rúgta meg, túlzott erőbevetésre, durvaságra pedig nem látni okot, a bíró mégis felmutatta neki a piros lapot.

Negyvenöt perce maradt a Chapecoensének, hogy tíz emberrel felálljon egygólos hátrányából, ám ez nem sikerült, sőt egy tizenegyes megpecsételte a továbbjutás sorsát a hajrában.

Ezen a mérkőzésen fölösleges büntetés okozta a gondot, de a Gremio-Mirassol találkozón pont elmaradt egy fontos ítélet. Az első mérkőzésen 1-1-re végeztek a csapatok, a visszavágón pedig még nem esett gól, amikor Mathias Villasanti megelőzte a kapust egy bal szélről beívelt labdánál. Kicsit szerencsétlenül jött ki a lépés, mert kapunak háttal állva kellett volna levenni a labdát szinte a kapu szájában, amikor megérkezett becsúszva Gabriel Knesowitsch. A brazil védő úgy rúgta fel hátulról ellenfelét, hogy a labdához köze sem volt, a büntető azonban elmaradt.

Végül a sors igazságot szolgáltatott, mert Cristian Pavon tíz perccel később betalált, így a Gremio 2-1-es összesítéssel jutott tovább.

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