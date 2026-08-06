Egy nap alatt két olyan ítéletet hoztak a Brazil Kupában, hogy mindenki a fejét fogta

A párharcot nézve nagyobb hatással bírt a Cruzeiro-Chapecoense találkozó jelenete. Az első mérkőzésen nem született gól, a visszavágón viszont a Cruzeiro szerzett vezetést. Még a félidei szünet előtt azonban ugyanarra a labdára startolt rá Max Alves és Gabriel Rojas. Az argentin védő akrobatikus színészkedést mutatott be, amit elsőre nem hitt el a játékvezető, majd kiment megnézni a VAR-felvételt.

A döbbenet ezt követően jött, mert bár a videón Alves elég egyértelműen a labdát rúgta meg, túlzott erőbevetésre, durvaságra pedig nem látni okot, a bíró mégis felmutatta neki a piros lapot.

Negyvenöt perce maradt a Chapecoensének, hogy tíz emberrel felálljon egygólos hátrányából, ám ez nem sikerült, sőt egy tizenegyes megpecsételte a továbbjutás sorsát a hajrában.

Ezen a mérkőzésen fölösleges büntetés okozta a gondot, de a Gremio-Mirassol találkozón pont elmaradt egy fontos ítélet. Az első mérkőzésen 1-1-re végeztek a csapatok, a visszavágón pedig még nem esett gól, amikor Mathias Villasanti megelőzte a kapust egy bal szélről beívelt labdánál. Kicsit szerencsétlenül jött ki a lépés, mert kapunak háttal állva kellett volna levenni a labdát szinte a kapu szájában, amikor megérkezett becsúszva Gabriel Knesowitsch. A brazil védő úgy rúgta fel hátulról ellenfelét, hogy a labdához köze sem volt, a büntető azonban elmaradt.

Qual campeonato isso não é pênalti? Absurdo! pic.twitter.com/kvCkAfv9hE — Grêmio TimeLine (@GremioTimeLine) August 5, 2026

Végül a sors igazságot szolgáltatott, mert Cristian Pavon tíz perccel később betalált, így a Gremio 2-1-es összesítéssel jutott tovább.