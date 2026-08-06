Még a Kékestetőn is hajszálon múlt a melegrekord

A napi maximum-hőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-fok volt szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön Facebook-oldalán.

A Kékestetőn egy tized Celsius-fokkal maradt el (31,3 Celsius-fok) a napi legmagasabb hőmérséklet a valaha mért legmagasabb, 31,4 fokos értéktől.

A napi középhőmérséklet szerdán több helyen 30 fok felett alakult, a legmelegebb nap Sopronban volt (32,6 Celsius-fokos napi középhőmérséklet), de

Budapesten Lágymányoson és a János-hegyen,

Dunaújvárosban,

Tevelben,

Püspökszilágyon,

Bodán,

Győrben és

Sülysápon

is 31,8 Celsius-fok feletti napi középhőmérsékletet mértek.

A rekordnak számító, június 29-én mért 33,4 Celsius-fokos napi középhőmérsékleti rekord nem dőlt meg.

Még a legalacsonyabb napi középhőmérséklet is közel 26 Celsius-fok volt, a legenyhébb nap Zabarban és Főnyeden volt 25,9 Celsius-fokos napi középhőmérséklettel.

Csütörtökön zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást, miközben akár 42 fok is lehet. Szerdán több melegrekord is megdőlt.