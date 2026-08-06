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Még a Kékestetőn is hajszálon múlt a melegrekord

hőség
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 08. 06. 10:55
hőség
Varga Jennifer / 24.hu
Több helyen 30 fok fölött maradt a napi középhőmérséklet szerdán.

A napi maximum-hőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-fok volt szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön Facebook-oldalán.

A Kékestetőn egy tized Celsius-fokkal maradt el (31,3 Celsius-fok) a napi legmagasabb hőmérséklet a valaha mért legmagasabb, 31,4 fokos értéktől.

A napi középhőmérséklet szerdán több helyen 30 fok felett alakult, a legmelegebb nap Sopronban volt (32,6 Celsius-fokos napi középhőmérséklet), de

  • Budapesten Lágymányoson és a János-hegyen,
  • Dunaújvárosban,
  • Tevelben,
  • Püspökszilágyon,
  • Bodán,
  • Győrben és
  • Sülysápon

is 31,8 Celsius-fok feletti napi középhőmérsékletet mértek.

A rekordnak számító, június 29-én mért 33,4 Celsius-fokos napi középhőmérsékleti rekord nem dőlt meg.

Még a legalacsonyabb napi középhőmérséklet is közel 26 Celsius-fok volt, a legenyhébb nap Zabarban és Főnyeden volt 25,9 Celsius-fokos napi középhőmérséklettel.

Csütörtökön zivatarok és jégeső miatt adtak ki riasztást, miközben akár 42 fok is lehet. Szerdán több melegrekord is megdőlt.

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