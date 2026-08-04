Szoboszlai Dominik a Curtis Jones-ügyről: Csak beszélgettünk, ti meg felfújtátok

A Liverpool amerikai edzőtbároának második meccsét követően Szoboszlai a dühöngő Curtis Jonest próbálta megnyugtatni a videók alapján. Később kiderült, hogy a középpályás Kosztasz Cimikasszal akasztotta össze a bajszát, mert Szoboszlai lecserélését követően nem ő kapta a csapatkapitányi karszalagot, hanem a görög balhátvéd. Azt a karszalagot, amit a vita hevében a földre is ejtett Cimikasz.

Ezek után Szoboszlai sajtótájékoztatón mondta, hogy semmi érdekes nem történt, mindenki a legjobbat akarja a csapatnak, egymásnak egyaránt. Amikor azonban a Leeds ellen lecserélte őt Andoni Iraola vezetőedző, már Jonesnak adta a karszalagot.

Egyáltalán nem vesztünk össze mi hárman, csak megbeszéltünk valamit a pályán, utána meg ti felfújtátok az egészet. Legközelebb már inkább az öltözőben fogjuk ezt tenni, de senki se volt dühös a másikra. Tisztáztunk mindent, mindenki rendben van

– idézte a magyar játékost a Guardian cikke.

Szoboszlai ezen felül az igazolások kapcsán is beszélt, szerinte további erősítések nélkül valami különlegeset kell alkotni, hogyha jobb eredményre vágynak. Mindenkit motiváltnak látott, ezért izgatott az új idény kapcsán.

A Liverpool némi meglepetésre 4-2-re kikapott a Leedstől, miután a Sunderlandet 4-2-re, a Wrexhamet 1-0-ra verte. A folytatásban a Monacóval találkoznak Szoboszlaiék, majd zárásképp a Comóval egy nap leforgása alatt kétszer is játszanak, majd egy héttel később már Newcastle-ben kezdik az új idényt.