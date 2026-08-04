Szakértő: Még Paks kiesését is áthidalhatná a megfelelő energiatárolás

A napokban karnyújtásnyira kerültünk ahhoz, hogy leálljon Magyarország egyetlen atomerőműve Pakson. Ez energetikai és gazdasági szempontból is komoly problémát jelentene hazánknak. Szilva Attila fizikus szerint azonban még egy ilyen válsághelyzet hatásai is jelentősen enyhíthetők lennének megfelelő elektromos tárolókapacitással.

A szakértő a Másfélfok.hu-n megjelent cikkében azt írja, Magyarország világelső a napenergia arányát tekintve az energiamixben. Hazánk napelem-termelése egy kánikulai délben akár a 6–7 GW-ot is elérheti, így napközben bőven van elegendő áramunk. Sőt még exportálni is tudunk belőle, ha Paksi Atomerőmű megfelelően működik.

A probléma este kezdődik, amikor a napelemek nem termelnek, de az áramigény kifejezetten magas – különösen a nagy melegben, mikor a légkondicionálók intenzíven működnek. Ilyenkor már áramimportra szorulunk.

Szilva Attila szerint ezen a helyzeten úgy tudnánk javítani, ha a napelemek által napközben megtermelt áram egy részét eltárolnánk akkumulátorokban, hogy aztán este felhasználhassuk. Ezzel nemcsak azt érnénk el, hogy kevesebb áramot kelljen importálnunk, hanem védhetnénk magunkat a mostanihoz hasonló energiaválságoktól is.

Megfelelő tárolókapacitás mellett ugyanis lenne bőséges nappalról estére eltárolt napenergiánk akkor is, ha az extrém nyári melegben és szárazságban extrém alacsony vízszint mellett Paks részleges vagy teljes leállása újra megtörténne.

A tárolókapacitást az akkuparkok mellett szivattyús tárolók építésével is növelhetjük. Ezek villamosenergia-többlet idején vizet szivattyúznak egy alacsonyabban fekvő tározóból egy magasabban fekvőbe, majd nagyobb áramigény esetén a vizet turbinákon keresztül visszaengedi, ezzel villamos energiát termel.

Híreink a Paksi Atomerőmű leállításával kapcsolatban alább olvashatók: