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Belföld

Tévedésből közölte a minisztérium, hogy országosan elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe

MTI/Katona Tibor
admin Vaskor Máté
2026. 08. 04. 15:56
MTI/Katona Tibor

Szükségessé vált az ország minden településén (legalább) az I. fokú vízkorlátozás, amelyet a jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések, a víziközmű-rendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke indokol.

Ezzel a szöveggel adott ki közleményt még múlt hét szombaton a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium, de arra nem tértek ki, hogy ennek mi a jogi alapja.

Mivel a víziközmű-szolgáltatásról szóló jogszabályok alapján az I. fokú vízkorlátozás elrendelése a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére, települési szinten, a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik, a 24.hu rákérdezett a tárcánál, hogy mi alapján rendeltek el országos vízkorlátozást.

Válaszukban azt írták, „a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a közműves vízszolgáltatás korlátozásáról minden településnek magának kell döntenie. Ezért országosan nem lépett életbe I. fokú vízkorlátozás.”

Kifejtették, a takarékosság elrendelését a vidék- és településfejlesztésért felelős tárca csak javaslatként fogalmazta meg a napokban az önkormányzatok felé a III. fokú hőségriasztás, illetve hazánk jelentős életbe lépett rendkívüli aszályvédelmi készültség miatt. „A jelenlegi hidrometeorológiai előrejelzések, a víziközmű-rendszerek aktuális üzemeltetési körülményei, valamint az ellátásbiztonság hosszú távon történő fenntartásának érdeke ugyanis az ország minden településén takarékosságot követel meg, ezzel is elősegítve a tudatos ivóvízhasználatot” – fogalmaztak.

A kormanyhivatalok.hu korábbi híradása félreértésre adhatott okot, ami miatt elnézést kérünk

– jelezték, és egyúttal törölték is a korábbi közleményüket a kormány honlapjáról.

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