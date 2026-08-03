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A durván fejbe talpalt focista attól félt, hogy leszakadt a füle

fejbe talpalás attól félt hogy leszakadt a füle psv az alkmaar holland szuperkupa
Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 08. 03. 10:58
fejbe talpalás attól félt hogy leszakadt a füle psv az alkmaar holland szuperkupa
Marcel van Dorst / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Már a 9. percben eldőlt a holland Szuperkupa-döntő, a PSV középpályása, Joey Veerman ugyanis egy óvatlan mozdulattal a félpályánál arcon talpalta az AZ Alkmaar csatárát, Mexx Meerdinket.

Serdar Gözübüyük játékvezető először sárgát mutatott fel Veermannak, majd a videózás után ezt pirosra változtatta.

A bírót is, az ellenfelet is megsajnálta

„Amikor éreztem, hogy eltaláltam, már tudtam, hogy ki fognak állítani. Megsajnáltam kissé a bírót, mert láttam rajta, hogy legszívesebben nem mutatná fel a piros lapot. Persze Maxxot is nagyon sajnáltam, szerencsére nem találtam telibe, de így is jókora vágás éktelenkedett a füle mögött, és láttam, ahogy remeg a fájdalomtól a földön fekve” – nyilatkozta Veerman az ESPN holland kiadásának.

fejbe talpalás attól félt hogy leszakadt a füle psv az alkmaar holland szuperkupa
fejbe talpalás attól félt hogy leszakadt a füle psv az alkmaar holland szuperkupa
fejbe talpalás attól félt hogy leszakadt a füle psv az alkmaar holland szuperkupa
fejbe talpalás attól félt hogy leszakadt a füle psv az alkmaar holland szuperkupa
fejbe talpalás attól félt hogy leszakadt a füle psv az alkmaar holland szuperkupa
6 fotó

A PSV focistája egyből Meerdinkhez szaladt, aki attól tartott, hogy leszakadt a füle.

Próbáltam megnyugtatni, mert pánikba esett, de ezt nem csodálom, velem is ez történt volna a helyében.  Egyáltalán nem akartam sérülést okozni, ez mindössze az első piros lapom a pályafutásom során. Nagyon szerencsétlen eset volt

– sajnálkozott a 27 éves, 16-szoros holland válogatott Veerman.

Pályán maradt, sőt gólt is szerzett

Meerdinknek az ápolás után egy nagy kötés került a sebére, majd ő volt az, aki emberelőnyben megszerezte a vezetést az Alkmaar számára, amikor a 25. percben befejelt egy lepattanó labdát.

Az AZ végül 4-0-ra nyerte a meccset, és Szuperkupa-győztesnek mondhatja magát a csapat 19 éves magyar válogatott támadója, Kovács Bendegúz is, aki a kispadon foglalt helyet. Kovács legfőbb erősségeiről korábban itt írtunk.

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