Feledy Botond lett a Külügyi Intézet új vezérigazatója

A Magyar Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében. Vezérigazgatója Feledy Botond lesz – adta hírül hétfőn a Külügyminisztérium.

Feledy Botond külpolitikai szakértő és kommentátor, podcast-műsorvezető, valamint a HetiFeledy világpolitikai hírlevél szerzője négy éven át, a legtöbben valószínűleg a Partizán műsoraiból ismerhetik. A tárca hangsúlyozta, hogy Feledy kutatói és szakmai munkássága elsősorban az euro-atlanti biztonságpolitikára, az információs hadviselésre és a kiberbiztonságra fókuszál.

Orbán Anita a döntéssel kapcsolatban arról beszélt: a Külügyi Intézet működését az elmúlt években a Miniszterlenökség irányítása alatt a szakmai szempontok mellett egyre erősebben határozták meg a napi politikai elvárások, ő azonban azt szeretné, ha az intézet újra a lehető legmagasabb szakmai színvonalú, önálló szakmai tudást biztosítana a szervezet a döntéshozóknak.

„Olyan elemzésekre van szükségünk, amelyek világosan megmutatják, hol húzódnak a magyar nemzeti érdek határai, milyen világpolitikai trendfordulók előtt állunk, és ezek hogyan hatnak majd Magyarország biztonságára, gazdaságára és mozgásterére. Az intézet új vezetése ezt az alapos, független és előretekintő kutatói munkát fogja szolgálni” – jelentette ki a külügyminiszter.

A Külügyi Intézet azt követően maradt gazdátlanul, hogy addigi vezetője, Gladden Pappin bejelentette lemondását, amit Orbán Anita pénteken el is fogadott. A miniszter már ekkor bejelentette, hogy az intézet visszakerül a tárcájához.