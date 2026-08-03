Kvíz: igazi magyar Guinness-rekordok ezek vagy csak városi legendák?

Azt hiszed, magabiztosan kiigazodsz a magyar világcsúcsok között, vagy be tudsz dőlni a kamu rekordoknak? Teszteld a tudásodat a nagy magyar Guinness-kvízben, és derítsd ki, melyik magyar teljesítmény került be valóban a rekordok könyvébe, és mi az, ami nem, bármennyire is jól vagy meghökkentőnek hangzanak.
Ha még kitöltenél pár kvízt:
- A királyok borától a kékfrankosig: mennyire ismered a hazai borvidékeket és legendáikat?
- Középfölde, Panem vagy Westeros? Mennyire emlékszel a fantasy-irodalom helyszíneire?
- Gyerekkorunk kedvencei: mennyit tudsz ezekről a retró játékokról?
- Kinek a híres utolsó szavai voltak ezek? Teszteld ezzel a tíz kérdéssel!
- Te meddig jutnál el a Legyen Ön is milliomos!-ban?
- Közért, Ofotért – tudod-e, melyik mozaikszóval mit rövidítünk?