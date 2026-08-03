Kvíz: igazi magyar Guinness-rekordok ezek vagy csak városi legendák?

Azt hiszed, magabiztosan kiigazodsz a magyar világcsúcsok között, vagy be tudsz dőlni a kamu rekordoknak? Teszteld a tudásodat a nagy magyar Guinness-kvízben, és derítsd ki, melyik magyar teljesítmény került be valóban a rekordok könyvébe, és mi az, ami nem, bármennyire is jól vagy meghökkentőnek hangzanak.

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