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Tudomány

Megtorpedózták a krokodilokkal őrzött izraeli szuperbörtön tervét

Arthur Morris / Getty Images
Nílusi krokodil.
admin Lányi Örs
2026. 08. 03. 10:14
Arthur Morris / Getty Images
Nílusi krokodil.

A jeruzsálemi kerületi bíróság vasárnap ideiglenes végzéssel felfüggesztette Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter tervét, amellyel egy krokodilokkal teli vizesárkot alakítottak volna ki egy börtön körül – írja az MTI.

A döntést a Hadd éljenek az állatok (Tnu lahajot lihijot) állatvédő szervezet keresete nyomán hozták meg. Ábrahám Rubin bíró indoklásában azt írta, hogy a krokodilokat érő várható káros hatásokról szóló állítások kivizsgálást igényelnek, ezért indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, illetve az ehhez kapcsolódó előkészítő intézkedéseket.

Az állatvédő szervezet a döntést követően kiadott közleményében azt írta, hogy a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. Hozzátették: a bírósági végzés egyelőre megakadályozza a visszafordíthatatlan beavatkozásokat, az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését.

A krokodilos vizesárkokat kezdeményezó Bengvír válaszában azt közölte, hogy szerinte a háború idején az igazságszolgáltatás a terroristák oldalára áll, és meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő fontos intézkedéseket.

Tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz

– írta a szélsőjobboldali Zsidó Erő párt elnöke.

Izraelben mintegy két hete már megkezdték a munkálatokat a Negev-sivatagban fekvő Keciot börtön körül krokodilokkal teli vizesárok kialakításához. Itt különös biztonsági óvintézkedéssekkel őrzött rabokat – köztük a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Nuhba nevű elitkommandójának terroristáit – tartják fogva.

Mintegy három héttel ezelőtt a Likud párthoz tartozó Idit Szilman környezetvédelmi miniszter Bengvir kérésének eleget téve rendeletet adott ki, amely a nílusi krokodilok jogi besorolását „védett vadállatról” „megszelídített vadállattá” minősítette át, hogy a börtönök őrzésére is alkalmazhassák őket. Az izraeli jog szerint a védett vadállatok kizárólag állatkertekben tarthatók, míg a megszelídített vadállatoknál egyéb felhasználás is lehetséges.

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A terv érdekében módosította a jogszabályt, a „vadállatok” meghatározását kiegészítette a "megszelídített vadállatok" kategóriájával.
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