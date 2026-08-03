Ariana Grandénál betelt a pohár: visszavonul a nyilvánosságtól

Még javában zajlik Ariana Grande The Eternal Sunshine névre keresztelt turnéja, azt azonban már most megtudhattuk, hogy a világ körüli út szeptember 1-i befejeztével a közönség jó ideig nem kap majd az énekesnőből – írja a Guardian. A Wicked Glindája ugyanis bejelentette: határozatlan ideig visszavonul a nyilvános szereplésektől.

Ariana az Eternal Sunshine turné befejezése után egy időre visszavonul a nyilvánosság elől. Nagyon várja, hogy egészségesen, boldogan, méltó lezárást adjon a turnénak, aztán pedig egy jól megérdemelt pihenőt tartson a nyilvános szereplésektől és megjelenésektől mentesen, amelyek végeláthatatlan, állandó nyilvános ítélkezés

– nyilatkozta az énekesnő szóvivője, hozzátéve: a popsztár ettől függetlenül a turné minden egyes percét élvezte, és imádja a rajongóit.

Grandénak egy színházi darabban is jelenése lett volna ősszel, azonban ezeket is lemondta, így a helyére mást kerestek.

Aggodalom vagy katasztrófaturizmus?

Ítélkezés alatt Grande bizonyára a testét, pontosabban annak drámai változásait firtató megjegyzésekre gondolt.

Ugyanis az alapjáraton is vékony testalkatú énekesnő az utóbbi években szemmel láthatóan rengeteget fogyott, ez pedig heves aggodalmat váltott ki a rajongóiból.

Más kommentek viszont arról árulkodnak, hogy bőven akadnak olyanok is, akik katasztrófaturistaként szemlélik a helyzetet.

A Grande sokak által rémisztő mértékűnek ítélt fogyása körüli vita a napokban újra lángra kapott a Page Six szerint, miután kijött a videoklip a Petal című számához. A zenéhez készült, több horrorfilmes utalással tarkított klipben ugyanis igen szembetűnő a popsztár aggasztó vékonysága. A videóban és a dalszövegben több olyan utalás is megbújik, miszerint az énekesnőnek elege van abból, hogy mindenki a régi Ariana Grandét követeli.

Betegnek néz ki. Az nem normális, ha valakinek az egész csontváza kilátszik

– írja egy felhasználó a videó alatti kommentszekcióban, ez azonban csak egy a megannyi aggódó megnyilvánulás közül.

A rajongók azt is sérelmezik, hogy ha egyszer ennyire szembetűnő a változás, az énekesnő családja és menedzsmentje miért nézi ölbe tett kézzel Grande szerintük teljesen egyértelmű evészavarát.

Nem újkeletű probléma a testszégyenítés

A vélemények megoszlanak azt illetően, hogy az énekesnő feltételezett evészavaráról szóló nyilvános diskurzus mennyit segít vagy ront a helyzeten, egy viszont biztos: Grande eddigi karrierje során rendszeresen kénytelen volt eltűrni, hogy mindenkinek van valami mondanivalója a fizikumáról. Emiatt már a sajtóban is többször hangot adott annak, micsoda nyomás helyezedik rá, hogy tökéletes legyen.

Ahogy azt a 24.hu is megírta, 2023-ban a következőképp nyilatkozott, mikor az interneten is megszólaltak az egészségéért aggódó hangok: