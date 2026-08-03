Ismét a templomok megnyitását kérte az MKPK elnöke

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke megismételte korábbi felhívását, amelyben a templomok megnyitását kérte a legmelegebb órákban. Azt írta: a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyezteti, főleg az idősekét, kisgyermekekét, krónikus betegekét, hajléktalanokét.

Székely János újra azt kérte a keresztény közösségektől, hogy templomaik váljanak menedékhellyé. Szerinte erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebbi, régebbi épületek: „ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet; ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket; ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg”.

A forróság idején kitárt templomkapuk egyszerre szolgálják „embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását” – idézte a Magyar Kurír az MKPK elnökét.