hőségriasztásvallásszékely jánosmagyar katolikus püspöki konferencia
Belföld

Ismét a templomok megnyitását kérte az MKPK elnöke

Bielik István / 24.hu
admin Farkas György
2026. 08. 03. 07:37
Bielik István / 24.hu
A harmadfokú hőségriasztás miatt.

Az országos tisztifőorvos által elrendelt harmadfokú hőségriasztás miatt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke megismételte korábbi felhívását, amelyben a templomok megnyitását kérte a legmelegebb órákban. Azt írta: a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyezteti, főleg az idősekét, kisgyermekekét, krónikus betegekét, hajléktalanokét.

Székely János újra azt kérte a keresztény közösségektől, hogy templomaik váljanak menedékhellyé. Szerinte erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebbi, régebbi épületek: „ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet; ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket; ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg”.

A forróság idején kitárt templomkapuk egyszerre szolgálják „embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását” – idézte a Magyar Kurír az MKPK elnökét.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szélesi Zoltán Szappanos Péter újabb hibájáról: A Megyeri úthoz fel kell nőni, Újpesten nagyon nagy nyomás van
A Blaha Lujza téri villamosmegállóba csapódott egy autó
Kiment a lelátóra megijeszteni az őt zrikáló szurkolót, de csak az arcába nevettek
Megszólaltak a Sziget szervezői: megtartják a fesztivált
„Kifizettem a lakásomat, mégis félek, hogy kidobnak belőle. Jött egy betolakodó, és egy vagyont követel tőlem” - egy sokkoló ingatlanügy háttere
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik