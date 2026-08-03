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Kultúra

Minden idők legnagyobb bevételű hétvégéjét hozta össze az Odüsszeia és a Pókember

UIP-Duna Film
Matt Damon az Odüsszeia egyik jelenetében
admin Ács Anna Mária
2026. 08. 03. 11:20
UIP-Duna Film
Matt Damon az Odüsszeia egyik jelenetében
Ezzel letaszították a trónról az első helyet bitorló Marvel-alkotást.

Közös erővel minden idők legnagyobb mozis bevételét produkáló hétvégéjét hozta össze a nemrégiben bemutatott Odüsszeia és a Pókember: Vadonatúj nap a Variety beszámolója szerint. A hír nem jön nagy meglepetésként: a napokban a 24.hu is megírta, hogy Peter Parker történetének legújabb felvonása már most elképesztően teljesít a premier óta.

A cikk szerint a két nagyszabású produkció együtt hozzávetőleg 430 millió dollárt hozott a kasszára a mozipénztárakban csak az elmúlt hétvége folyamán.

A mozi történelmében ez volt a második olyan hétvége, ami meghaladta a 400 millió dolláros bevételt.

Ezzel megelőzték a korábbi helytartókat:

  • a 2019-es Bosszúállók: Végjátékot a maga 402 millió dolláros,
  • a 2018-as Bosszúállók: Végtelen háborút a 314 millió dolláros,
  • valamint a 2015-ös Csillagok háborúja VII: Az ébredő Erőt a 313 millió dolláros hétvégi összbevételével.

Egyvalaki mindkét filmmel nagyot nyer

A két taroló produkcióban van egy közös arc, mégpedig Tom Holland.

Ugyanis a színész, aki már a hatodik Pókember-filmben bújik a szuperhős bőrébe, Telémakhoszt alakítja Christopher Nolan legújabb nagyszabású produkciójában. Ennek pedig bizonyára kiemelten örül, miután épp a hetekben panaszkodott róla, mekkora szenvedés, amikor egy színésznek olyan filmet kell promóznia, ami még neki sem tetszik. Bátran kijelenthetjük: ennek Holland esetében nem áll fenn a veszélye idén nyáron.

Amikor egy olyan film sajtóeseményein veszel részt, amire tényleg büszke vagy, akkor nagyon egyszerű dolgod van. Mert ha megkérdezik, miért kéne megnéznie az embereknek, akkor nem hazudsz, mikor azt mondod, hogy úgy érzed mindenképp látniuk kell. Volt már részem olyan élményben, amikor valaki felteszi ezt a kérdést, és az első ami átsuhan az agyadon, az az, hogy »ne nézzétek meg, mert szar«

– fogalmazott akkor.

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