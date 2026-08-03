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Nagyvilág

Trump mégsem hajtaná végre a második világháború óta látott legnagyobb katonai támadást Irán ellen

Aaron Schwartz / AFP
admin Kassai Zsigmond
2026. 08. 03. 06:29
Aaron Schwartz / AFP

Hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szorosról és az iráni atomprogramról – közölte Donald Trump amerikai elnök vasárnap este.

Trump újságírók előtt megerősítette, hogy szombaton három öböl menti állam és a teheráni vezetés kérésére vonta vissza az Irán elleni, már előkészített támadást. Állítása szerint minden korábbinál nagyobb erejű katonai műveletről lett volna szó, ám ismét esély nyílt a konfliktus tárgyalásos lezárására – írte erről az MTI.

Az elnök elmondása szerint Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar kérte a küszöbön álló művelet leállítását. A három ország úgy ítélte meg, hogy először a Hormuzi-szoros ügyében születhet megállapodás, ami később az iráni nukleáris programról szóló egyezséghez is elvezethet.

Trump a szaúdi koronahercegre hivatkozva azt mondta, az Egyesült Államok partnerei inkább egyezséget szeretnének, mint katonai beavatkozást. Hozzátette, Irán is jelezte, hogy meg akar állapodni.

Az egyeztetések hétfő délután kezdődhetnek, de az amerikai elnök további részleteket nem közölt. Arra a kérdésre, szabott-e határidőt a megállapodásra, úgy válaszolt:

Meglátjuk, hogy megy majd.

Trump ugyanakkor azzal fenyegetett, hogy a szombaton leállított amerikai katonai művelet bármikor megindulhat. Szerinte ennek „katasztrofális” következményei lennének Iránra, és sok ember meghalna. A tervezett de leállított támadást az amerikai elnök úgy írta le, hogy a legnagyobb lenne a második világháború óta.

Az iráni partvidék egészére július közepén ismét elrendelt amerikai haditengerészeti blokád vasárnap is érvényben maradt. A térségért felelős amerikai Középső Parancsnokság közlése szerint eddig 35 hajót fordítottak vissza, mert megpróbálták megsérteni a zárlatot.

Arról, hogy hova tart Trump külpolitikája, és miből látszik, hogy a hatása messze túlmutathat a hivatali idején, ebben a podcastban volt szó. A teljes, 51 perces adást a 24 Extra Csúcs-csomagjának előfizetői tudják meghallgatni, de a műsor első csaknem 20 perce szabadon meghallgatható:

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