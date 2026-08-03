Megkezdődtek a legforróbb napok, mutatjuk, ma mennyire lesz meleg

Ma is folytatódik a rekkenő hőség, a csúcsérték általában 36 és 40 fok között alakul. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, napos idő várható, általában kevés gomolyfelhővel. Ugyanakkor az Északi-középhegység térségében és a középső országrészben lehetnek fejlődőképes gomolyok, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat – közölte reggeli gyors jelentésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az Időkép előrejelzése a fentieket azzal egészítette még ki, hogy a szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, továbbá, hogy az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, így aki teheti, ebben az időszakban mindenképp kerülje a napfényt.

Az országot sújtó hőség és az ezzel járó enegriakrízis kapcsán Magyar Péter miniszterelnök vasárnap az RTL-nek azt mondta, a neheze még előttünk van, tekintve, hogy nem várható olyan mennyiségű csapadék, ami minimum kellene ahhoz, hogy a Paksi Atomerőműben teljes kapacitással újraindulhasson a termelés. Éppen ezért újra arra kérte a lakosságot, hogy a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti időszakban igyekezzen korlátozni áramfelhasználását.

A miniszterelnök vasárnap este újabb posztot tett közzé, melyben arról számolt be, hogy csak vasárnap 700 megawattnyi áramot spóroltak meg a magyar emberek, vállalatok, önkormányzatok és intézmények, ami a tájékoztatás szerint „másfél paksi blokknyi” adagot jelent. Magyar Péter figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a mai nappal kezdődik a legkritikusabb öt nap, számottevő enyhülés csak a hétvége felé várható az időjárásban.