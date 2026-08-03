A Debrecen Konferencia Liga-ellenfele kivásárolja az Újpest védőjét

A fővárosi klub vasárnap éjszaka honlapján közölte, hogy bár a csapat nem árulta a 21 éves játékost, egy külföldi klub hivatalos ajánlatot adott tett érte, és megadja a szerződésében szereplő kivásárlási árat.

Ákos annak ellenére, hogy remekül érzi magát Újpesten, a további fejlődése szempontjából komoly lehetőségként tekint erre az ajánlatra, mi pedig nem gördítünk akadályt a távozása elé

– írta közleményében a klub, hozzátéve, hogy a védő ezért nem játszott vasárnap a Debrecen elleni bajnoki mérkőzésen.

Dániában folytatja

A magyar válogatottban júniusban, Kazahsztán ellen bemutatkozott Markgráf Ákos a legutóbbi három szezonban a Puskás Akadémia futballistája volt és nyáron szerződött a lila-fehérekhez, akiknél egy bajnoki meccsen szerepelt.

A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy Markgráf a dán FC Köbenhavnhoz tart, amely a Konferencia Liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Debrecennel találkozik.