gajdos lászlóélő környezetért felelős minisztériumközös ügyünk az állatvédelemalapítvány
Tudomány

Átvilágítást rendelt el Gajdos László az állatvédelmi alapítványnál, amely kuratóriumának ő maga is tagja volt

Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.
admin Lányi Örs
2026. 08. 03. 09:04
Adrián Zoltán / 24.hu
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark alapító igazgatója, jelenleg élő környezetért felelős miniszter a Tisza-kormányban.
Teljes körű átvilágítást rendelt el az Élő Környezetért Felelős Minisztériumhoz került Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványnál Gajdos László. A miniszter a vizsgálat után a szervezet kuratóriumát is átalakítaná, aminek eddig tagja volt.

Gajdos László hétfői Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány a múlt pénteken hivatalosan is az általa vezetett Élő Környezetért Felelős Minisztériumhoz került. A tárcavezető a poszt szerint azonnal elrendelte a szervezet korábbi évekbeli működésének teljes körű átvilágítását.

Közölte: a vizsgálat lezárultával átalakítják a kuratóriumot – amelynek egyébként eddig ő is tagja volt – és megerősített szakmai alapokra helyezik az alapítvány működését, annak érdekében, hogy az ismét az eredeti céljának megfelelően nyújtson hatékony segítséget a hazai állatvédő szervezeteknek.

A politikus, aki miniszteri kinevezése előtt harminc évig vezette a Nyíregyházi Állatparkot, az elmúlt hetekben már több intézkedést hozott az állatvédelem területén: július elsejével felállította az állatjólétért felelős helyettes államtitkárságot – amelynek vezetője Kőrösi Levente, a Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály vezetője lett.

Emellett Gajdos elrendelte mintegy kétszáz civil állatvédő szervezet elmaradt támogatásának kifizetését. Korábban azt is bejelentették, hogy betiltják a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, valamint a kotorékvadászatot is. Ennek szellemében, a melegre való tekintettel Gajdos László a bejegyzés végén arra is kitért, hogy a jelenlegi rendkívüli időszak alatt kiemelten kell figyelni az állatokra, és a hőségriadó alatt folyamatosan gondoskodni kell a friss ivóvizükről.

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