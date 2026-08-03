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Kultúra

Törölték a Tények weboldalát és Facebook-oldalát

admin Ács Anna Mária
2026. 08. 03. 15:08
A műsor hajdani doménje már egy másik TV2-s weboldalra irányít.

Elérhetetlenné váltak a TV2 néhai hírműsora, a Tények online felületei – derül ki egy 24.hu-hoz eljuttatott közleményből. Míg korábban a tények.hu-t felkeresve még egy 404-es hibaüzenet fogadta a linkre tévedőket, mostanra már átirányították a domént a TV2 Play oldalára.

A műsor Facebook-oldala szintén elérhetetlenné vált.

Nagy átalakuláson megy át a csatorna

Az eredetileg hiteles hírműsorként indult, majd az évtizedek során az Orbán-kormány szócsövévé átalakuló Tények megszűnését még idén májusban jelentette be Vaszily Miklós, a csatorna vezérigazgatója.

A hír fogadtatása vegyes volt: míg sokak szerint az előző kormány által és Szalai Vivien volt TV2-s hírigazgató irányítása alatt propagandisztikus célokra használt műsort már ideje volt beszántani, addig mások úgy látták, volt mit meggyászolni az 1997 óta futó Tények kapcsán.

Lapunknak akkor a csatornát 2019-ben otthagyó Azurák Csaba, a Tények egyik volt műsorvezetője a következőképp nyilatkozott:

Leginkább azért sajnálom, mert rendkívül sok tehetséges, azóta pályán kívülre sodródott kolléga építette fel ezt az egészet.

A műsor utódjaként frissen induló TV2 Híradót a mai napon, augusztus 3-án kezdik sugározni.

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