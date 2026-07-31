„Vágóként dolgozott a projektben, de attól ez még nem Fásy Zsüliett filmje” – bemutatták a sorozat első részeit, a pontos összegek is kiderültek

Bemutatták annak a dokumentumfilmsorozatnak az első két részét, ami korábban Hankó Balázs nyilatkozata alapján Fásy Zsüliett nevével került be a hírekbe. Később aztán tisztázódott, hogy Fásy Zsüliett cége, a Zsam-Art Production Szolgáltató Kft., a Munkácsy művészeti misszió égisze alatt megvalósuló vándorkiállításhoz kapcsolódó projekt kivitelezésére kapott 101 millió 600 ezer forintot, a szóban forgó dokumentumsorozatban pedig csak alvállalkozó volt a Fásy családhoz kötődő két cég.

Kéz, Szív, Lélek címmel készült dokumentumfilmsorozat a Békés megyei festőművészt, Corvus-Kora Róbertet és a monumentális méretű, történelmi témájú festményeit mutatja be.

Fásy Zsüliett 10 éve vágóként dolgozik, a tanulmányai is ilyen irányúak voltak, ezáltal kapott megbízást a cége, mint alvállalkozó, írja a Blikk. A lap azt is megtudta, hogy

munkabére 2 millió forint volt a több hónapos munkája után.

A dokumentumfilm-sorozat első és második része a lap szerint 65 millió plusz áfa összegből készült el. A zenész-előadóművész Jankai Béla, aki rendezőként jegyzi a filmet, így nyilatkozott Fásyval kapcsolatban:

Vágóként dolgozott a projektben, de attól ez még nem Fásy Zsüliett filmje, nem ő készíti egy személyben, hanem egy komplett stáb. Ha más lenne a neve, senkit nem érdekelne, hiszen a vágók nem szoktak így előtérbe kerülni. Láttam felnőni, volt rá példa, hogy gyerekként ott aludt nálunk a vágószobában, szerintem akkor fertőződött meg a szakmával.

Jankai azt is elmondta, hogy négyrészes dokumentumfilm készül, nagyjából húszperces részekkel, s ebből az első két részt mutatták be csütörtökön. Eredetileg akkor tervezték a premiert, amikor mind a négy rész elkészül, de a negatív sajtóvisszhang arra sarkallta őket, hogy véget vessenek a találgatásoknak és különböző teóriáknak.

Fásy Ádám nemrég még ragaszkodott hozzá, hogy lányának sincs köze a filmhez

Az NKA-támogatásokkal kapcsolatban nemrég Fásy Ádám az Egyenes Beszédben nyilatkozott, azt mondta:

Lehet, hogy van ilyen, aki zsebre vágta, mi nem tudtuk zsebre vágni, vagyis a Zsüliett, mert a kiállításra kapta a pénzt.

A Kéz, Szív, Lélekről viszont akkor nem tudott nyilatkozni, azt állította, hogy se a feleségének, se a lányának nem volt köze a filmhez, majd azzal zárta rövidre a témát, hogy: