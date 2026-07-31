Romániában készenléti állapot van a Duna alacsony vízállása miatt

Magyarországhoz hasonlóan Romániában is kritikus a helyzet: készenléti állapotot hirdetettek a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának üzemben tartását pedig vízszabályozási beavatkozással próbálják lehetővé tenni – írja az MTI.

Teljes leállásról egyelőre nincs szó, az atomerőmű részleges üzemben tartása érdekében a bukaresti kormány pénteki rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy megpróbálják a Duna vizének egy részét a Duna-Fekete-tenger csatorna bejáratánál található erőmű felé terelni.

A helyzet azért is kritikus, mert a szárazság miatt több mint egyharmadával esett vissza a Duna vízhozama a folyó romániai szakaszán.