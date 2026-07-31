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Nagyvilág

Romániában készenléti állapot van a Duna alacsony vízállása miatt

Hegedüs Róbert / MTI
admin Ősze András
2026. 07. 31. 17:54
Hegedüs Róbert / MTI

Magyarországhoz hasonlóan Romániában is kritikus a helyzet: készenléti állapotot hirdetettek a szárazság, a Duna alacsony vízállása és az energiahiány miatt, a cernavodai atomerőmű kettes blokkjának üzemben tartását pedig vízszabályozási beavatkozással próbálják lehetővé tenni – írja az MTI.

Teljes leállásról egyelőre nincs szó, az atomerőmű részleges üzemben tartása érdekében a bukaresti kormány pénteki rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy megpróbálják a Duna vizének egy részét a Duna-Fekete-tenger csatorna bejáratánál található erőmű felé terelni.

A helyzet azért is kritikus, mert a szárazság miatt több mint egyharmadával esett vissza a Duna vízhozama a folyó romániai szakaszán. 

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