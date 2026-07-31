Hosszú betegség után meghalt a Milan legendája, Franco Baresi

A nyolcvanas, kilencvenes évek meghatározó alakja régóta komoly betegséggel küzdött, amelynek részleteit nem hozták nyilvánosságra, de 2025 augusztusában egy csomót távolítottak el a tüdejéből. Halálhírét napok óta pletykálták az olasz lapok, de az AC Milan péntek reggel tette ki honlapjára, hogy valóban elhunyt a klublegenda.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Baresi 1978-ban, 17 évesen mutatkozott be a Milan felnőtt csapatában, egy évvel később már stabil kezdőnek számított, 21 évesen pedig már ő lett a csapatkapitány. Nem volt erőteljes testalkatú, de technikájával, helyzetértékelésével és szerelési képességével ellensúlyozta fizikális hátrányát. Paolo Maldinivel, Mauro Tassottival és Alessandro Costacurtával korszakos védelmet alkotott, 1989-ben második lett az Aranylabda-szavazáson holland csapattársa, Marco van Basten mögött. Az olasz válogatottal 1982-ben világbajnokságot nyert, de még 1994-ben is ott volt a vébén, amelyen Olaszország döntőig jutott.

Baresi 1997-ben vonult vissza, miután 719 mérkőzést játszott a Rossoneri színeiben, ezt a rekordot később csak Maldini tudta megdönteni, a válogatottban 81 alkalommal lépett pályára. Klubjával 1989-ben, 1990-ben és 1994-ben nyert BEK-et, illetve BL-t, az olasz bajnokságban pedig hatszor bizonyult a legjobbnak a Milannal.