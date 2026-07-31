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Hosszú betegség után meghalt a Milan legendája, Franco Baresi

Franco Baresi a 2024 decemberében játszott Milan-Genoa bajnokin.
Piero CRUCIATTI / AFP
Franco Baresi a 2024 decemberében játszott Milan-Genoa bajnokin.
24.hu
2026. 07. 31. 10:01
Franco Baresi a 2024 decemberében játszott Milan-Genoa bajnokin.
Piero CRUCIATTI / AFP
Franco Baresi a 2024 decemberében játszott Milan-Genoa bajnokin.
Hatvanhat éves korában elhunyt a világbajnok és háromszoros BEK-győztes Franco Baresi, az AC Milan legendás labdarúgója.

A nyolcvanas, kilencvenes évek meghatározó alakja régóta komoly betegséggel küzdött, amelynek részleteit nem hozták nyilvánosságra, de 2025 augusztusában egy csomót távolítottak el a tüdejéből. Halálhírét napok óta pletykálták az olasz lapok, de az AC Milan péntek reggel tette ki honlapjára, hogy valóban elhunyt a klublegenda.

Baresi 1978-ban, 17 évesen mutatkozott be a Milan felnőtt csapatában, egy évvel később már stabil kezdőnek számított, 21 évesen pedig már ő lett a csapatkapitány. Nem volt erőteljes testalkatú, de technikájával, helyzetértékelésével és szerelési képességével ellensúlyozta fizikális hátrányát. Paolo Maldinivel, Mauro Tassottival és Alessandro Costacurtával korszakos védelmet alkotott, 1989-ben második lett az Aranylabda-szavazáson holland csapattársa, Marco van Basten mögött. Az olasz válogatottal 1982-ben világbajnokságot nyert, de még 1994-ben is ott volt a vébén, amelyen Olaszország döntőig jutott.

Baresi 1997-ben vonult vissza, miután 719 mérkőzést játszott a Rossoneri színeiben, ezt a rekordot később csak Maldini tudta megdönteni, a válogatottban 81 alkalommal lépett pályára. Klubjával 1989-ben, 1990-ben és 1994-ben nyert BEK-et, illetve BL-t, az olasz bajnokságban pedig hatszor bizonyult a legjobbnak a Milannal.

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