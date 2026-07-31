Oroszként azonosították a Lengyelországban lezuhant drónt

Orosz H-101-es robotrepülőgépként azonosította pénteken a lublini ügyészség az előző nap Lengyelország keleti területén becsapódott eszközt. Marcin Kozak, a lublini ügyészség szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínen talált roncsok és a helyszíni szemlén rögzített bizonyítékok vizsgálata alapján egyértelműen megállapították, hogy a becsapódott eszköz egy H-101-es robotrepülőgép volt.

Hozzátette: a rakétát 2026 második negyedévében gyártották a moszkvai régióban, további részleteket azonban a folyamatban lévő nyomozásra tekintettel nem közölt.

A szóvivő szerint egy csütörtök délután Lublinba érkezett ukrán haditechnikai szakértő is H-101-es rakétaként azonosította a lövedéket. Mint mondta, Ukrajnának a mindennapos támadások miatt nagyobb tapasztalata van az ilyen fegyverek azonosításában, mint más országoknak.

A csütörtöki helyszíni vizsgálaton a mintegy tíz méter átmérőjű és öt méter mély kráterből és közvetlen környezetéből számos roncsot gyűjtöttek össze. A fegyvertípus egyértelmű azonosítását a hajtómű és a fedélzeti elektronika elemeinek vizsgálata tette lehetővé. A robbanóanyag típusának meghatározásához talajmintákat is vettek a laboratóriumi és vegyi vizsgálatok elvégzéséhez.

Az ügyben a lublini kerületi ügyészség katonai osztálya folytat nyomozást a lengyel légtér megsértésének, valamint a légi közlekedés veszélyeztetésének gyanúja miatt.

Az ismeretlen légi eszköz csütörtök hajnalban repült be Lengyelország légterébe, majd az ország keleti részén, egy lakatlan területen csapódott a földbe. Elfogására és azonosítására két F-16-os vadászgépet riasztottak, azonban az eszköz radarjele rövid időn belül megszűnt.

Az incidens miatt a NATO és benne Lengyelország aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit, több európai politikus pedig szolidaritását fejezte ki Lengyelországgal.

(MTI)