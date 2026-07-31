„Előrelépésnek látom az átigazolást” – egy év légióskodás után visszatér az NB I-be az U21-es válogatott focista

Az U21-es válogatott szélső a Puskás Akadémiánál nevelkedett, majd megfordult Csákváron, a Fehérvár második csapatánál, Siófokon és Zalaegerszegen is.

A ZTE színeiben mutatkozott be az NB I-ben, és 37 élvonalbeli találkozón hat gólig, valamint hét gólpasszig jutott, majd tavaly szeptemberben 1,1 millió euróért elvitte a belga Kortrijk.

Olyan lehetőség adódott előttem, amivel mindenképpen élni szeretnék

– mondta a belgiumi kaland előtt Dénes, aki a Kortrijkban 22 tétmeccsen egy gólt és három gólpasszt pakolt a közösbe.

Egy év lett a négyből

Dénes ugyan négy évre írt alá a belga klubhoz, de mostantól a Loki mezében rohamozza majd az ellenfelek kapuját.

„Előrelépésnek látom az átigazolást, hiszen nemzetközi kupában játszhatok majd, illetve egy olyan közönség előtt egy olyan stadionban, amely megtiszteltetés számomra” – nyilatkozta Dénes, aki 2029-ig szerződött a DVSC-hez.

Góliszonyban szenvedett eddig a Debrecen

A Debrecen az NB I első fordulójában hazai pályán kapott ki a Puskás Akadémiától, majd csütörtökön a jereváni 0-0-s döntetlennek köszönhetően 1-0s összesítéssel jutott tovább az örmény Pjunik elleni Konferencia Liga-selejtezőn.

Az NB I második fordulójában a Loki az Újpest vendége lesz, majd csütörtökön hazai pályán indítja a dán Köbenhavn elleni párharcot a KL-selejtező harmadik körében.