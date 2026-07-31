Kiderült, melyik sportcsatorna adja a Fradi Real elleni meccsét

Augusztus nyolcadika nagy nap lesz a Ferencváros-szurkolók számára, hiszen a Groupama Arénában lép pályára a 36-szoros spanyol bajnok és 15-szörös BEK/BL-győztes Real Madrid.

Az immár ismét José Mourinho által irányított spanyol gigász Ausztriában edzőtáborozik, és onnan ruccan át Budapestre, hogy megmérkőzzön a 36-szoros magyar bajnokkal.

Most kiderült, hogy az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő mérkőzést a Sport1 közvetíti, és Méhes Gábor lesz a helyszíni kommentátor.

Addig még két meccs vár a Fradira

A Fradi addig még két találkozót vív, vasárnap az NB I második fordulójában a Vasast fogadja, majd augusztus 5-én hazai pályán kezdi a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa Liga-selejtezőt.

Az FTC az EL-selejtező második fordulójában a holland Twentét ejtette ki, Kubatov Gábor reakcióját itt, a hollandok bosszankodását itt, a meccs legjobb képeit pedig itt találja. Itt pedig arról olvashat, ki tért vissza a Ferencvároshoz hosszú légióskodás után.