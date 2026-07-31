fradiftcferencvárossport1
Foci

Kiderült, melyik sportcsatorna adja a Fradi Real elleni meccsét

ftc real madrid közvetítés sport1
Javier SORIANO / AFP
Az Ausztriában edzőtáborozó Real szombaton a Fiorentinával játszik edzőmeccset, majd utána jön Budapestre.
admin Dajka Balázs
2026. 07. 31. 16:33
ftc real madrid közvetítés sport1
Javier SORIANO / AFP
Az Ausztriában edzőtáborozó Real szombaton a Fiorentinával játszik edzőmeccset, majd utána jön Budapestre.
Augusztus nyolcadikán Budapesten lép pályára a Real Madrid. Akinek nem jut jegy, a tévében is nézheti a meccset.

Augusztus nyolcadika nagy nap lesz a Ferencváros-szurkolók számára, hiszen a Groupama Arénában lép pályára a 36-szoros spanyol bajnok és 15-szörös BEK/BL-győztes Real Madrid.

Az immár ismét José Mourinho által irányított spanyol gigász Ausztriában edzőtáborozik, és onnan ruccan át Budapestre, hogy megmérkőzzön a 36-szoros magyar bajnokkal.

Most kiderült, hogy az augusztus 8-án 19 órakor kezdődő mérkőzést a Sport1 közvetíti, és Méhes Gábor lesz a helyszíni kommentátor.

Addig még két meccs vár a Fradira

A Fradi addig még két találkozót vív, vasárnap az NB I második fordulójában a Vasast fogadja, majd augusztus 5-én hazai pályán kezdi a lengyel Górnik Zabrze elleni Európa Liga-selejtezőt.

Az FTC az EL-selejtező második fordulójában a holland Twentét ejtette ki, Kubatov Gábor reakcióját itt, a hollandok bosszankodását itt, a meccs legjobb képeit pedig itt találja. Itt pedig arról olvashat, ki tért vissza a Ferencvároshoz hosszú légióskodás után.

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Sótonyi László: Itthon néhány játékost csakhamar őstehetségnek kiált ki a környezet úgy, hogy még nem tett le eleget az asztalra

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter Pakson: Várhatóan a jövő hét közepén állhat le teljesen az atomerőmű, este ülésezik a kormány védelmi munkacsoportja
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik