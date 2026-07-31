Botka László energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be Szegeden

A rendkívüli időjárás miatt kialakult országos villamosenergia-ellátási nehézségek miatt a mai napon energiatakarékossági intézkedéseket rendeltem el Szegeden.
– közölte Botka László szegedi polgármester a Facebookon.
Ezután részletezve azt írja:
- A Polgármesteri Hivatal a mai nappal kezdődően 13 órakor bezár. A köztisztviselők délután „home office”-ban dolgoznak.
- Ezzel csökkentjük a Hivatal épületeinek energiafelhasználását, mérsékeljük az elektromos berendezések, a számítógépek és a klímák működéséből adódó áramfelhasználást.
Az esti díszkivilágítást, a műszaki lehetőségeket figyelembe véve, folyamatosan lekapcsoljuk valamennyi érintett épület esetében.
- A legnagyobb fogyasztót, a Dómot már ma estétől.
A szegediek megértését megköszönve.