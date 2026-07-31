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Belföld

Botka László energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be Szegeden

Farkas Norbert / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 07. 31. 17:25
Farkas Norbert / 24.hu
A hivatali dolgozók ma egykor hazamentek.

A rendkívüli időjárás miatt kialakult országos villamosenergia-ellátási nehézségek miatt a mai napon energiatakarékossági intézkedéseket rendeltem el Szegeden.

– közölte Botka László szegedi polgármester a Facebookon.

Ezután részletezve azt írja:

  • A Polgármesteri Hivatal a mai nappal kezdődően 13 órakor bezár. A köztisztviselők délután „home office”-ban dolgoznak.
  • Ezzel csökkentjük a Hivatal épületeinek energiafelhasználását, mérsékeljük az elektromos berendezések, a számítógépek és a klímák működéséből adódó áramfelhasználást.
    Az esti díszkivilágítást, a műszaki lehetőségeket figyelembe véve, folyamatosan lekapcsoljuk valamennyi érintett épület esetében.
  • A legnagyobb fogyasztót, a Dómot már ma estétől.

A szegediek megértését megköszönve.

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