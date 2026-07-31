A közmédia is energia- és víztakarékos működésre áll át

Az országos szinten kialakult rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány mindannyiunktól felelős és azonnali cselekvést követel. A közmédia, mint példamutató állami intézmény, a mai naptól szigorú, ütemezett fogyasztáscsökkentési intézkedéscsomagot léptet életbe. Célunk, hogy a kritikus időszakban a lehető legnagyobb mértékben tehermentesítsük az energiahálózatokat és megóvjuk a fogyatkozó vízkészletet.

– írja közleményben a közmédia sajtóirodája.

Azt írják, a szakembereik a nap 24 órájában figyelemmel kísérik a vállalat energiagazdálkodást. A közmédia rendelkezik protokollal a kialakult helyzetre, így áramszünet esetén is biztosított a szervezet feladatainak ellátása. A működés optimalizálását az alábbi fő fogyasztási területeken vezetik be:

Villamosenergia- és világításhasználat

A hálózati terhelés csökkentése érdekében minimalizálják az üzemi rendszerek áramfelvételét. Bizonyos hűtési és technológiai folyamatokat leállítottak és azokat kizárólag egy esetleges áramszünet vagy kritikus üzemzavar esetén indítják újra.

A nem létfontosságú, esztétikai célú energiafogyasztást teljes mértékben felszámolják. Ezzel szemben a személy- és vagyonvédelem szempontjából elengedhetetlen területeken fenntartják a biztonsági világítást.

A közmédia munkavállalóit arra kérték, hogy napi munkavégzésük során törekedjenek az energiahatékonyságra.

Vízgazdálkodás és takarítás

A vízhiányra való tekintettel azonnali és drasztikus korlátozásokat vezetnek be a vízhálózat használatában. Az öntözést szinte teljes egészében leállítják, kizárólag a leginkább sérülékeny területeken tartják fent. A rendkívül nagy vízigénnyel járó tevékenységeket felfüggesztették. A higiéniai szempontból elengedhetetlen belső takarítási folyamatokat – a takarékossági elvek maximális betartása mellett – továbbra is biztosítják.

Terheléselosztás

A villamosenergia-hálózat stabilitásának megőrzése érdekében, közvetlenül hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakossági ellátásbiztonság a legkényesebb esti napszakban se kerüljön veszélybe.