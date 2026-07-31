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Elképesztő drónfelvételen egy hosszúszárnyú bálna születése

Misha Martin / Getty Images
Hosszúszárnyú bálna.
admin Lányi Örs
2026. 07. 31. 15:23
Misha Martin / Getty Images
Hosszúszárnyú bálna.

Egy drónkezelőnek sikerült megörökítenie azt a ritkán látott pillanatot, amikor egy hosszúszárnyú bálna életet ad utódjának – írja a The New York Times.

A 20 éves Alexander Forrest természetfotós Új-Dél-Wales északi részén, egy partmenti részen állt, hogy megörökítse az évenkénti bálnavándorlást, amikor feltűnt neki, hogy az egyik bálna „szokatlanul lassan” úszik, ezért a drónt a bálna fölé repítette.

Ezt követően vörössé vált a víz az állat körül, majd nem sokkal később egy halványszürke borjú jött fel a felszínre.

A férfi először azt hitte, az állat sérült, és a haláltusáját vívja. Ám amikor realizált, milyen csodálatos dolog történt, felhívta az ORRCA elnevezésű, cetfélék mentéséért és kutatásáért felelős szervezetet, hogy tájékoztassa őket a látottakról, és hogy megkérje őket, segítsenek megfigyelni az újszülöttet és az anyját.

A szervezet később közölte, hogy a felvétel mindössze a negyedik hosszúszárnyú bálna születését bemutató felvétel, és az első olyan, amelyet drónnal rögzítettek.

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