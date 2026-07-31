Már augusztusban eldönti a FIFA, hogy akar-e még több csapatot a világbajnokságon

Az idei világbajnokságon 48 válogatott szerepelt, amivel így is rekord mennyiségű csapat, valamint mérkőzés volt a tornán. További 16 együttes bevonásával azonban 64 csapatosra bővítené Gianni Infantino az eseményt, ám ez elsőre nagy ellenállást szült a rajongóknál.

A FIFA egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy tesztelje a piaci igényt, a lépés esetleges következményeit, köztük annak kereskedelmi vonzatait. A szervezet azt is hozzátette, a tanulmány célja nem a drukkerek, vagy a közvetlen fogyasztók reakcióinak elemzése, hanem a piaci viszonyok tisztázása.

Amennyiben zöld utat kap a tervezet, már a 2030-as vébén 64 csapat vehetne részt. Hírügynökségi beszámolók alapján a FIFA jövő péntekig várja az ügynökségi értékelést, egy héttel később pedig már dönthet is arról, hány együttes szerepelhet a következő tornán.

A 2030-as vb Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz, de az első világbajnokság 100. évfordulójának tiszteletére rendeznek egy-egy összecsapást Uruguayban, Argentínában és Paraguayban is.