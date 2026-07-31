sportfocilabdarúgásfifa
Foci

Már augusztusban eldönti a FIFA, hogy akar-e még több csapatot a világbajnokságon

A világbajnoki trófea, amit a spanyol válogatott nyert 2026-ban.
Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images
A világbajnoki trófea, amit a spanyol válogatott nyert 2026-ban.
24.hu
2026. 07. 31. 14:49
A világbajnoki trófea, amit a spanyol válogatott nyert 2026-ban.
Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images
A világbajnoki trófea, amit a spanyol válogatott nyert 2026-ban.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse-e a világbajnokság mezőnyét.

Az idei világbajnokságon 48 válogatott szerepelt, amivel így is rekord mennyiségű csapat, valamint mérkőzés volt a tornán. További 16 együttes bevonásával azonban 64 csapatosra bővítené Gianni Infantino az eseményt, ám ez elsőre nagy ellenállást szült a rajongóknál.

A FIFA egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy tesztelje a piaci igényt, a lépés esetleges következményeit, köztük annak kereskedelmi vonzatait. A szervezet azt is hozzátette, a tanulmány célja nem a drukkerek, vagy a közvetlen fogyasztók reakcióinak elemzése, hanem a piaci viszonyok tisztázása.

Amennyiben zöld utat kap a tervezet, már a 2030-as vébén 64 csapat vehetne részt. Hírügynökségi beszámolók alapján a FIFA jövő péntekig várja az ügynökségi értékelést, egy héttel később pedig már dönthet is arról, hány együttes szerepelhet a következő tornán.

A 2030-as vb Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz, de az első világbajnokság 100. évfordulójának tiszteletére rendeznek egy-egy összecsapást Uruguayban, Argentínában és Paraguayban is.

Kapcsolódó
gianni infantino fifa rendezvények uefa tagországok bojkott
Infantino magánakciója után bojkottra készülnek az UEFA-tagországok
A világbajnokságot nem szabad befektetési termékként kezelni, hangsúlyozzák az UEFA tagországai.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Sótonyi László: Itthon néhány játékost csakhamar őstehetségnek kiált ki a környezet úgy, hogy még nem tett le eleget az asztalra

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter: Paks kiesése 50 milliárdos kárhoz vezet, a fideszesek ne dezinformáljanak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik