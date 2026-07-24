A Groupama Arénába érkezik a Real Madrid edzőmeccsre

A klub felhívta rá a figyelmet, hogy 1995 óta nem találkozott egymással a két csapat, amelyen Albert Flórián gólt lőtt a spanyoloknak a Bajnokok Ligája csoportkörében. A találkozóra kizárólag szezonbérlettel rendelkezők mehetnek ki, a jegyértékesítés július 27-én, 14 órakor kezdődik és 24 órán keresztül tart.

Ugyanilyen fontos információ, hogy bajnoki szezonbérletesnek azokat tekintjük, akik a jegyértékesítés kezdetéig, tehát július 27-én, hétfőn 14:00-ig vásároltak bérletet, vagyis még van idő a bérletvásárlásra. Ugyanakkor a bérlettel rendelkezők részére kizárólag a szabad helyek függvényében tudunk biztosan jegyet adni, ezért esetleges telt ház esetén időrendben biztosítjuk a jegyeket

– írta a Fradi honlapja.

Érdekesség, hogy a Groupama Aréna nyitómérkőzésén a Chelsea látogatott az Üllői útra, amelynek az a José Mourinho volt az edzője, aki jelenleg Real Madridot irányítja.