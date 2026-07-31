Foci
Fejesek, ujjongás és boldog zöld-fehérek – ilyen volt a Ferencváros Twente elleni hazai mérkőzése
Kőrös Gábor / 24.hu
Kőrös Gábor / 24.hu
Fejesek, ujjongás és boldog zöld-fehérek – ilyen volt a Ferencváros Twente elleni hazai mérkőzése
A Ferencváros csütörtök este Európa Liga-selejtezőt játszott a Twente ellen a Groupama Arénában. Toon Raemaekers tizenegyesével szerzett vezetést a Fradi, de Philippe Rommens belépője miatt a 36. percben emberhátrányba került. Ennek ellenére Lenny Joseph megduplázta az előnyt, a hollandok pedig csak a hajrában tudtak két gólt fejelni. A végeredmény így 2-2- lett, az első meccset megnyerő Fradi így továbbjutott a harmadik fordulóba. Ennek a mérkőzésnek képeiből állítottuk össze galériánkat.
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