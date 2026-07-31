Bejelentette Nagy Ádám szerződtetését a Ferencváros

A középpályás 18 évesen került a Fradiba, ahol aztán felnőtt labdarúgóvá vált három évvel később, 2015 májusában egy Paks elleni 1-0-ra megnyert bajnokin debütált. A 2015-2016-os idényben 31 tétmérkőzésen lépett pályára. Ezt követően légiósnak állt, először a Bologna játékosa lett, de kevés játéklehetősége miatt a Bristol Cityhez igazolt. Itt hullámzó teljesítmény nyújtott, így visszatért Olaszországba és előbb a Pisa, majd a Spezia csapatát erősítette.

Eközben a válogatott meghatározó játékosa volt hosszú évekig. A 2016-os Európa-bajnokságon már alapembernek számított, összesen 88 alkalommal képviselte Magyarországot, de a teljesítménye leromlott. Utolsó mérkőzése 2024. november 16-án volt Amszterdamban, a Hollandia ellen 4-0-ra elbukott Nemzetek Ligája-mérkőzés volt, amelynek hajrájában csereként lépett pályára.