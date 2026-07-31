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Bejelentette Nagy Ádám szerződtetését a Ferencváros

Nagy Ádám a Ferencváros mezében.
fradi.hu
Nagy Ádám a Ferencváros mezében.
24.hu
2026. 07. 31. 12:35
Nagy Ádám a Ferencváros mezében.
fradi.hu
Nagy Ádám a Ferencváros mezében.
A Ferencváros labdarúgócsapata bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot.

A középpályás 18 évesen került a Fradiba, ahol aztán felnőtt labdarúgóvá vált három évvel később, 2015 májusában egy Paks elleni 1-0-ra megnyert bajnokin debütált. A 2015-2016-os idényben 31 tétmérkőzésen lépett pályára. Ezt követően légiósnak állt, először a Bologna játékosa lett, de kevés játéklehetősége miatt a Bristol Cityhez igazolt. Itt hullámzó teljesítmény nyújtott, így visszatért Olaszországba és előbb a Pisa, majd a Spezia csapatát erősítette.

Eközben a válogatott meghatározó játékosa volt hosszú évekig. A 2016-os Európa-bajnokságon már alapembernek számított, összesen 88 alkalommal képviselte Magyarországot, de a teljesítménye leromlott. Utolsó mérkőzése 2024. november 16-án volt Amszterdamban, a Hollandia ellen 4-0-ra elbukott Nemzetek Ligája-mérkőzés volt, amelynek hajrájában csereként lépett pályára.

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Rommens kiállítása miatt több mint egy félidőt játszott emberhátrányban az FTC, de így is növelni tudta az előnyét. A hollandok két fejessel izgalmassá tették a végét, de a Fradi jutott a 3. fordulóba, ahol lengyel ellenfele lesz.
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