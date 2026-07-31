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Belföld

A Zebra DPK arra kéri a tagjait, készítsenek fotókat a magas árakról vagy üzemanyaghiányról, és posztolják

Koszticsák Szilárd / MTI
admin Ősze András
2026. 07. 31. 15:58
Koszticsák Szilárd / MTI

A Kocsis Máté által alapított Zebra Digitális Polgári Kör kevés aktivitást mutatott a választások óta, ám most a válsághelyzettel kapcsolatban újra aktivizálódtak a Fidesz digitális honfoglalására létrehozott szervezet kezelői:

Tapasztaltátok a drágulást a kutakon? Készítsetek fotót a magas árakról vagy üzemanyaghiányról, és posztoljátok a DPK-csoportokba!

– tették közzé a felhívást a zárt Facebook-csoportban.

Zebra DPK / Facebook

A mostani aktivitás azért is különös, mert a DPK-rendezvényeket szervező Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökségtől a választások óta majdnem mindenkit kirúgtak: a 2025-ben még 5,6 milliárd forintból gazdálkodó cég 80 munkavállalót bocsátott el. Ugyanígy csaknem minden munkavállalót elküldtek a Fidesz-kampány sötétebb részeit intéző Apáti Bence féle Nemzeti Ellenállás Mozgalomtól is. Az egyik érintett vállalat korábban azt közölte:

nem leépítés történt, önkéntesekkel folytatjuk a polgári közösségek megerősítését.

Vajon létezik az ilyen akcióknál jobb módja a tábor egyben tartásának?

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