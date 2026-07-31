Menőzni akart egy fiatal szökőkút tetején, de nagy árat fizetett érte

Egy 20 éves helyi férfi a baráti társaságával bandázott szerdán Karancslapújtő központjában Viccelődtek és fotózták magukat, mint általában a fiatalok. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 20 éves fiatalember jó ötletnek vélte, hogy a polgármesteri hivatal előtti parkban, a szökőkút tetejéről készít egy menő képet.

Fel is mászott a műtárgyra, amelyet viszont nem erre terveztek, így letört a szökőkút felső pereme. A társaság mintha semmi sem történt volna, lazán továbbállt. A 350 ezer forintos rongálás nagy felháborodást váltott ki a lakosok között.

A salgótarjáni nyomozók a biztonsági kamerák felvétele alapján azonosították és pénteken elfogták a 20 éves fiatalt, majd előállították a kapitányságra, és rongálás vétségének gyanúja miatt hallgatták ki.