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Gazdaság

MEKSZ-elnök: a kormány és az árampiaci szereplők egyeztetnek, hogy elkerüljék a kényszerű kikapcsolási rend bevezetését

Kiss Dániel / MTI
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. épülete 2023. december 5-én.
admin Szegő Iván Miklós
2026. 07. 31. 14:39
Kiss Dániel / MTI
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. épülete 2023. december 5-én.
A kényszerű korlátozás eljárásrendje a Rotációs Kikapcsolási Rend, itt a Mavir döntései nyomán elsősorban a hat magyarországi áramelosztó társaságra hárulnak konkrét feladatok. Az áramkorlátozásra 18 úgynevezett rotációs kör létezik - tudtuk meg Hiezl Tamástól, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnökétől, akit arról kérdeztünk, hogy szükséghelyzetben miként szabályozzák az áramfogyasztók esetleges lekapcsolását a hálózatról.

Magyarországon az áramellátás, a villamosenergia-hálózat egyensúlyáért a rendszerirányító szervezet, a Mavir felel – mondta a 24.hu-nak Hiezl Tamás, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnöke. Az egész energiatermelési és ellátási folyamatot a Mavir látja át és felügyeli, és alapesetben a termelők szabályozásán keresztül biztosítja a villamosenergia rendszer egyensúlyát. Ugyanakkor előállhat olyan helyzet, amikor a hazai termelés és az import együtt sem elegendő a hazai kereslet kiszolgálására, ilyenkor a fogyasztókat szabályozza a Mavir, amelynek alapfeladata a kereslet és a kínálat azonos szinten tartása, az energiarendszer összeomlásának megakadályozása.

Czeglédi Zsolt / MTI Az ország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítményének átadása a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Buj határában 2026. június 10-én. A képen Tóth András, a Gazdasági és Energiaügy Minisztérium energetikai államtitkára, Joao Manso Neto, a projektfejlesztő Greenvolt Csoport ügyvezetője, Batta Gergõ, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese és Takács László (Fidesz-KDNP) polgármester.

Hiezl szerint jelenleg megnőtt annak a kockázata, hogy sem a hazai erőművek, sem a külföldről származó import nem lesz elég a hazai kereslet kiszolgálására. Ilyenkor egy speciális eljárásrend lép életbe, az úgynevezett RKR, a Rotációs Kikapcsolási Rend, amely egyes fogyasztók áramellátását szabályozza szükséghelyzetben. A MEKSZ elnöke hangsúlyozta azonban, hogy jelenleg még nem ilyen a helyzet. „A kormány, a Mavir, a hálózatüzemeltetők, sőt maguk az áramkereskedők is felvették a kapcsolatot a nagyfogyasztókkal, és igyekeznek önkéntes alapon rávenni a legnagyobb áramfelhasználókat, hogy maguk, saját döntésükkel mérsékeljék vagy ütemezzék másképp az áramfelvételüket. A lényeg ugyanis azon van, hogy a csúcsfogyasztás időszakában a felhasználók – legyen szó vállalatokról vagy lakosságról – ne terheljék túl a rendszert” – magyarázta Hiezl.

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