MEKSZ-elnök: a kormány és az árampiaci szereplők egyeztetnek, hogy elkerüljék a kényszerű kikapcsolási rend bevezetését

Magyarországon az áramellátás, a villamosenergia-hálózat egyensúlyáért a rendszerirányító szervezet, a Mavir felel – mondta a 24.hu-nak Hiezl Tamás, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnöke. Az egész energiatermelési és ellátási folyamatot a Mavir látja át és felügyeli, és alapesetben a termelők szabályozásán keresztül biztosítja a villamosenergia rendszer egyensúlyát. Ugyanakkor előállhat olyan helyzet, amikor a hazai termelés és az import együtt sem elegendő a hazai kereslet kiszolgálására, ilyenkor a fogyasztókat szabályozza a Mavir, amelynek alapfeladata a kereslet és a kínálat azonos szinten tartása, az energiarendszer összeomlásának megakadályozása.

Hiezl szerint jelenleg megnőtt annak a kockázata, hogy sem a hazai erőművek, sem a külföldről származó import nem lesz elég a hazai kereslet kiszolgálására. Ilyenkor egy speciális eljárásrend lép életbe, az úgynevezett RKR, a Rotációs Kikapcsolási Rend, amely egyes fogyasztók áramellátását szabályozza szükséghelyzetben. A MEKSZ elnöke hangsúlyozta azonban, hogy jelenleg még nem ilyen a helyzet. „A kormány, a Mavir, a hálózatüzemeltetők, sőt maguk az áramkereskedők is felvették a kapcsolatot a nagyfogyasztókkal, és igyekeznek önkéntes alapon rávenni a legnagyobb áramfelhasználókat, hogy maguk, saját döntésükkel mérsékeljék vagy ütemezzék másképp az áramfelvételüket. A lényeg ugyanis azon van, hogy a csúcsfogyasztás időszakában a felhasználók – legyen szó vállalatokról vagy lakosságról – ne terheljék túl a rendszert” – magyarázta Hiezl.