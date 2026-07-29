A világbajnokság legjobb játékosa a fizetéscsökkentésbe is belemenne, hogy a Realban focizhasson

Korábbi, aranylabdás énjét idézte Rodri, a spanyol válogatott középpályása, akit a világbajnokság legjobb játékosának választottak, és nálunk is bekerült a torna álomcsapatába.

Bár Rodrit a szerződése jövő nyárig még a Manchester Cityhez köti, spanyol források szerint a 30 éves, 70-szeres válogatott középpályás mindenben megegyezett a Real Madriddal.

Kemény alkudozás várhat a Realra

Pedig a Manchester Citynél megkörnyékezték egy szerződéshosszabbítással is, ám a Mundo Deportivo azt írja, hogy a napokban hátműtéten átesett focista a fizetéscsökkentést is bevállalná, hogy Madridba igazoljon. A Capology adatai alapján a középpályás előző szerződése értelmében heti 220 ezer fontot (nagyjából 93 millió forintot) keresne a Citynél a 2026–2027-es idényben.

Nehezíti a helyzetet, hogy a két klub egyelőre nem kezdett el tárgyalni Rodri ügyében, és Sergio Valentín spanyol újságíró szerint a Manchester City 80 millió euró körüli összeget várna a Realtól a játékosért.

Az Ibrahima Konatét, Marc Cucurellát, Bernardo Silvát és Denzel Dumfriest már megszerző Real ennyit nem szeretne adni Rodriért, náluk 50–60 millió euró lenne a plafon.

Besöpört egy rakás trófeát a Cityvel

Rodri 2019-ben igazolt az Atlético Madridtól a Cityhez, amellyel többek között BL-t, klubvilágbajnokságot, négy bajnoki címet, két FA-kupát és három angol Ligakupát nyert.

A José Mourinho-féle Realt nemsokára testközelből is megnézhetik a magyar szurkolók, mivel a csapat augusztus 8-án az FTC vendége lesz a Groupama Arénában.