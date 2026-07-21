Kele János: A 39 éves varázsló, a gólrekorder és a világ legjobb középpályása – íme a 2026-os foci-vb álomtizenegye

Kapus

Vozinha (Zöld-foki Köztársaság): Nem az övé volt a legtöbb védés, nem ő akadályozta meg a legtöbb gólt a helyzetek minősége alapján, mégis túlzás nélkül állítható: ő volt az a kapus, aki a leginkább magára irányította a refelektorfényt. A későbbi győztes spanyolok elleni parádéja a sportág történetében egyedülálló bravúr marad, és biztosan ez lesz az egyik emlék, amit elraktározunk magunknak erről a tornáról. Ő pedig az Instagram-követőket.

Cseréje: Gregor Kobel (Svájc), aki a torna legtöbb védésével (23), és a legtöbb megakadályozott góllal (3,27) zárta a vébét.

Hátvédek