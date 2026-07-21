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Foci foci vb 2026

Kele János: A 39 éves varázsló, a gólrekorder és a világ legjobb középpályása – íme a 2026-os foci-vb álomtizenegye

foci vb 2026 álomcsapat rodri lionel messi
MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP
admin Kele János
2026. 07. 21. 20:48
foci vb 2026 álomcsapat rodri lionel messi
MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Messi minden idők egyik legnagyszerűbb egyéni vb-teljesítményét tette le az asztalra, Mbappé hatvan év legeredményesebb tornáját zárta, Rodri pedig úgy uralta a középpályát, mintha cheat code-ot ütött volna be. A világbajnokság legjobbjaiból állítottuk össze a torna álomcsapatát – posztonként egy-egy cserével.

Kapus

Vozinha (Zöld-foki Köztársaság): Nem az övé volt a legtöbb védés, nem ő akadályozta meg a legtöbb gólt a helyzetek minősége alapján, mégis túlzás nélkül állítható: ő volt az a kapus, aki a leginkább magára irányította a refelektorfényt. A későbbi győztes spanyolok elleni parádéja a sportág történetében egyedülálló bravúr marad, és biztosan ez lesz az egyik emlék, amit elraktározunk magunknak erről a tornáról. Ő pedig az Instagram-követőket.

Cseréje: Gregor Kobel (Svájc), aki a torna legtöbb védésével (23), és a legtöbb megakadályozott góllal (3,27) zárta a vébét.

foci vb 2026 álomcsapat vozinha
ROBERTO SCHMIDT / AFP Vozinha a spanyolok és az argentinok, vagyis a két későbbi döntős ellen is szenzációs teljesítményt nyújtott.

Hátvédek

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