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Folytatja az átalakulást a Real Madrid, Olaszországból igazolt védőt

Denzel Dumfries a holland válogatottban.
David Ramos/Getty Images
Denzel Dumfries a holland válogatottban.
24.hu
2026. 07. 05. 14:46
Denzel Dumfries a holland válogatottban.
David Ramos/Getty Images
Denzel Dumfries a holland válogatottban.
A Real Madrid labdarúgócsapata vasárnap bejelentette, hogy szerződtette az Internazionale holland védőjét, Denzel Dumfriest.

Dumfries megszerzéséről régóta szó volt már, vasárnap hivatalossá is vált a klubváltása. A sajtóhírek szerint nagyjából 20 millió euróba került a 30 éves jobbhátvéd, aki 2030-ig írt alá szerződést a Real Madriddal.

A világbajnokságon a holland válogatottal a legjobb 32 között búcsúzott Dumfries öt szezon után távozik az Intertől, amelyhez 2021-ben a PSV Eindhoventől igazolt. Az olaszoknál 207 mérkőzést játszott, 27 gólt szerzett és 28 gólpasszt adott, csapattársaival nyolc trófeát szerzett, két bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett, kétszer Bajnokok Ligája-döntőbe is jutott.

Dumfries a Real negyedik nyári igazolása Marc Cucurella, Bernardo Silva és Ibrahima Konate után.

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