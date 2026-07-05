Folytatja az átalakulást a Real Madrid, Olaszországból igazolt védőt

Dumfries megszerzéséről régóta szó volt már, vasárnap hivatalossá is vált a klubváltása. A sajtóhírek szerint nagyjából 20 millió euróba került a 30 éves jobbhátvéd, aki 2030-ig írt alá szerződést a Real Madriddal.

Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

A világbajnokságon a holland válogatottal a legjobb 32 között búcsúzott Dumfries öt szezon után távozik az Intertől, amelyhez 2021-ben a PSV Eindhoventől igazolt. Az olaszoknál 207 mérkőzést játszott, 27 gólt szerzett és 28 gólpasszt adott, csapattársaival nyolc trófeát szerzett, két bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett, kétszer Bajnokok Ligája-döntőbe is jutott.

Dumfries a Real negyedik nyári igazolása Marc Cucurella, Bernardo Silva és Ibrahima Konate után.