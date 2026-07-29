Holtan találták otthonában Kavinsky francia DJ-t, aki a Drive főcímzenéjét írta

Ötvenéves korában meghalt Vincent Belorgey, művésznevén Kavinsky, akinek zenéje többek közt a Drive című filmben is hallható. A francia DJ-t párizsi otthonában találták holtan, egyelőre nem hozták nyilvánosságra a halál okát, csupán annyit, hogy nyomozás indult – írja a France 24.

„A halál körülményeinek tisztázása érdekében eljárás indult, mivel a helyszínre érkező mentők nem találtak gyanús elemeket a helyszínen” – írták a nyilatkozatban.

Kavinsky az elektronikus zenei szcéna ismert alakja volt. Zenei karrierje előtt színészként is dolgozott, francia független filmekben és vígjátékokban szerepelt. Kavinskyval saját fiktív alteregót teremtett: a háttértörténet szerint Kavinsky egy zombi, aki 1986-ban halálos autóbalesetet szenvedett egy Ferrari Testarossával, majd 2006-ban feltámadt, hogy elektronikus zenét készítsen. A DJ világhírnévre akkor tett szert, amikor a Nightcall című száma a Drive című Ryan Gosling-film főcímzenéje lett 2011-ben. Kavinsky 2024-ben fellépett az olimpia záróünnepségén a belga énekes, Angèle oldalán.