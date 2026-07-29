Figyelmeztetett Tanács Zoltán: már csak napokig érvényesek a régi személyi igazolványok

Tanács Zoltán a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett rá, hogy a régi okmányokkal augusztus 3-a után már nem lehet hivatalos ügyeket intézni. A posztban azt írja,

az új személyazonosító igazolvány bármelyik kormányablakban személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül igényelhető.

Fontos tudnivalók

A bejegyzés kitér arra is, hogy az egészségi állapotuk miatt korlátozott személyek, valamint az idősek otthonai mobil ügyintézést is kérhetnek. Tanács arra kéri a lakosságot, hogy segítsenek idősebb családtagjaiknak az ügyintézésben, egyúttal folyamatosan hangsúlyozza, hogy a hetven év felettiek számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Hozzáteszi: akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása.

Korábbi cikkünkben már jeleztük, hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a határidő nélkül érvényes dokumentumok egy európai uniós szabályozás miatt veszítik el érvényességüket. A szaktárca arra is figyelmeztetett, hogy a lejárat tényét a hatóságok hivatalból jegyzik be a nyilvántartásba, erről a lakosok nem kapnak külön, személyre szabott értesítést.