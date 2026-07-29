Középső ujjával válaszolt az orosz hatóságoknak a Telegram-alapító, miután terrorizmussal vádolták meg

Oroszországban terrorcselekmények elősegítésére hivatkozva vádat emeltek Pavel Durov, a népszerű Telegram üzenetküldő alkalmazás társalapítója ellen. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy megindult az eljárás annak érdekében, hogy nemzetközi körözést adjanak ki ellene.

Az FSZB szerint a Telegram vezetése megsértette az orosz jogszabályokat azzal, hogy nem távolítottak el olyan csatornákat, csoportokat és botokat, amelyeket ukrán titkosszolgálatok és „terrorista szervezetek” használtak Oroszországban elkövetett szabotázs- és terrorcselekményekhez, illetve kibercsalásokhoz.

Nem sokkal a bejelentés után a Telegram X-profilja posztolt egy képet, amelyen az „orosz Zuckerbergként” is emlegetett Durov látható, amint a középső ujjával bemutat.

A Telegram a közlése szerint több mint 1 milliárd felhasználóval rendelkezik, és az orosz–ukrán háborúban mindkét oldalon előszeretettel használják.

Ahogyan a Reuters megjegyzi, Oroszország az elmúlt években korlátozni próbálta a Telegramot, és az államilag támogatott MAX üzenetküldő szolgáltatást népszerűsítették helyette. Ennek ellenére maguk az állami szervek is naponta posztolnak a felületen.

Durov – aki az Egyesült Arab Emirátusokban és Franciaországban is rendelkezik útlevéllel – ‌alapította a Facebook orosz megfelelőjét, a VKontakte-ot is, de az orosz hatóságok nyomására 2014-ben eladta fennmaradó részesedését.

A francia hatóságok amiatt nyomoznak Durov ügyében, hogy a Telegram nem lépett fel megfelelően a platformon folytatott bűncselekmények ellen, és nem működött együtt kellően a bűnüldöző szervekkel.

A 24.hu-n korábban portrécikkben mutattuk be, hogy ki is az a Pavel Durov.